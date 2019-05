«I dag, på den internasjonale sykepleiedagen, har jeg signert min oppsigelse»

Under er noen av reaksjonene Elisabeth Myhre Madsen fikk da hun sa ifra om oppsigelsen på Facebook:

Riv ruskende galt

«Kjære Elisabeth! Det er et tøft valg. Jeg forstår deg, selv om det er trist og riv ruskende galt.»

«Jeg håper ledelsen tar til vettet og tenker seg om en gang til før de skjærer ytterligere ned. Fagmiljø vokser ikke på trær!»

«Jeg stiller meg bak din store bekymring for barne- og ungdomsavdelingen. Utrolig trist at vi ikke blir hørt! Du er et stort forbilde Elisabeth, og du kommer til å bli veeeldig savnet.»

Dette gjør meg trist

«Kjære gode Elisabeth, du har vært et unikum for oss gjennom mange år. Dette gjør meg trist, mitt håp var at en ny direktør ville evne å se at ryggraden i et godt behandlingstilbud er dere ufattelige dedikerte ansatte. Takk for all omsorg du øste over oss, all latter som løftet meg opp når dagene var tunge, gode samtaler, felles tårer, varme klemmer og trygghet for ei lita Prinsesse når smerter herja. Du er gull.»

«Så utrolig leit for avdelingen å miste en så hjertevarm og utrolig flink sykepleier. Støtter deg!»

«Det er trist lesing. Hva skal en gjøre, blir bare oppgitt og føler avmakt.»

«Trist at du slutter, og jeg deler din bekymring for barneavdelinga.»

Savn

«Takk for alt du har gjort for avdelingen. Du lærte meg opp! Alltid positiv, initiativrik og morsom. Alle kommer til å savne deg!»

«Så enig i din bekymring Elisabeth. Det er trist at det er blårussen som styrer.»

«Har stor forståelse. Kommer til å savne deg veldig i hverdagen.»

Skam

«Synd at en stor ressurs og et hjerte av gull takker av, men har stor respekt for valget ditt! Er en skam det som skjer!»

«Dette gjør vondt å lese. Kjære gode og dyktige deg! Jeg blir og sint, sint på vegne av dere ansatte, pårørende og ikke minst pasientene! At direktører og helseministeren undergraver alt dere gjør og er! Er det noen som fortjener gode arbeidsvilkår så er det dere, og pasientene en nær og tilgjengelig behandling. Nå må noen våkne snart!»