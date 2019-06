I dag klokken 12: Derfor uler det

På sine hjemmesider opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at varslingsprøven gjennomføres to ganger i året, i januar og juni.

I dag, 12. juni klokken 12 går alarmen.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Hvis du hører dette signalet, betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier, melder direktoratet på sine hjemmesider:

NRK har ansvar for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio. Det er også NRKs ansvar at meldingene kan nå frem, det vil si at dekningen til NRKs DAB-sendenett er så god at befolkningen har mulighet til å motta meldingene på sine DAB-radioer.

NORKRING har ansvaret for at distribusjonsnettet er oppe og går. Det vil si at de skal sørge for at NRK får sendingene sine ut til befolkningen ved at linjene virker.