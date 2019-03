Hva i all verden? Sideblikk-lesere i flere land har prøvd å finne svar FIKK SVAR: – Jeg tror det er riktig at disse redskapene ble brukt av bøkkerne når de lagde tønner, sier Per Meidel. (Foto: Guttorms Eskild Nilsen) UNDRET SEG: Bendik Nilsen Bergendal og flere som ble spurt, kunne ikke hjelpe Per Meidel med å finne svar. (Foto: Guttorms Eskild Nilsen) GAMLE: Disse hjalp bøkkere når de skulle få på plass tønnestavene. (Foto: Guttorm Eskild Nilsen) annonse

Arkeolog på Island og en leser i New Zealand har prøvd å hjelpe med svar på hva tretingen fra Tvedestrand er. 22.03.2019 kl 08:54 (Oppdatert 08:59)

Irene Hegge Guttormsen

Forrige uke skrev Guttorm Eskild Nilsen følgende på Sideblikks nettside:

Fra gammel båtbu

– For 25 år siden ble disse redskapene funnet i båtbua til Aslaug Eirheim på Borøya. Hva ble de brukt til? spør Per Meidel.

Gjenstandene, som muligens kan være brukt sammen, har vært forevist ekspertpanelet som daglig samles i kafeen på Grisen Storsenter i Tvedestrand, men til og med her måtte man melde pass.

– Redskapene har trolig med sjøen og fisking å gjøre, sier Per Meidel.

Det skal ikke underslås at Per, som har fisket siden han var en guttunge og senere seilte som skipsfører på alle verdenshav, irriterer seg stadig mer over at han ikke finner løsningen.

Fikk svar

Noen dager senere kom oppdateringen fra nevnte Nilsen:

Tollepinner fra Finnmark, tyverisikring av hummerkummer, og deler til et gammeldags skistativ.

Dette er tre av mange mulige (og umulige) forslag Per Meidel i Tvedestrand har mottatt fra Sideblikks lesere, etter at han sist uke ba om hjelp til å finne ut hva to mystiske redskaper er blitt brukt til.

Sideblikk har tydeligvis bredt nedslagsfelt. En av Islands fremste arkeologer ble engasjert, og på New Zealand så venninnen til en av Pers døtre bilder av redskapene på internett.

Til tønnebygging

– Den løsningen jeg har landet på, er imidlertid kortreist. Jeg ble oppringt av Sverre K. Husebye i Arendal, og han mener bestemt at de to redskapene er hjelpemidler som bøkkerne brukte når de skulle få på plass tønnestavene. Den forklaringen «kjøper» jeg, sier Per.

Husebye så redskapene i bruk da han i sin ungdom var i Lofoten.

– Det er utrolig hva man kan få hjelp til gjennom Sideblikk.

Per kan nå bringe forklaringen videre til Aslaug Eirheim. Det var i hennes båtbu på Borøya de to redskapene altså ble funnet for 25 år siden.

– Jeg tror det er riktig at disse redskapene ble laget av bøkkerne når de lagde tønner, sier Per Meidel.

