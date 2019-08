Høythengende drøm kan bli landet: D/S «Pelle» ut på ny etappe

DET ER VON I HENGANDE SNØRE: Her svever Pelle over hodene på ildsjelene Roald Jørgensen og Hans Nikolai Terjesen (med ryggen til). Torsdag formiddag ble den lastet over på en spesialtransport for å bli kjørt til landets beste ekspertise på veteranfartøy på Bredalsholmen i Kristiansand. Drømmen er at Pelle igjen kan tøffe på byfjorden til byjubileet i 2023. Jørgensen anslår sjansen til å være 50/50. (Foto: Tore Ellingsen) DEKKSPLANKER: Dette kan være noe av dekket og blir tatt vare på av Svein Arne Eikevoll. Alt av tre skal sendes til Risør Trebåtbyggeri. (Foto: Tore Ellingsen) LUFTIG SKROG: Når sola skinner gjennom skroget, er det ikke tett. Bredalsholmen kan skifte ut plate for plate og gi Pelle nytt liv. (Foto: Tore Ellingsen) LØFTES OPP: Pelle løftes opp fra krybba der den har stått på Eydehavn. (Foto: Tore Ellingsen) ER NOE IGJEN: Det er fortsatt noe igjen av Pelle, selv etter nær 60 års forfall. (Foto: Tore Ellingsen) SENKES NED TIL TRANSPORTEN: Nils Oskar Kirkeby fra Midtstøl Transport følger med når Pelle senkes ned. Svein Arne Eikevoll og Svein Stornæs Nilsen til høyre. (Foto: Tore Ellingsen) KLAR FOR Å LOSE TRANSPORTEN: Roald Jørgensen har fått lys på taket og skal kjøre foran spesialtransporten til Kristiansand. (Foto: Tore Ellingsen) PUSTER LETTET UT: Her kan Svein Stornæs Nilsen (t.v.), Hans Nikolai Terjesen og Roald Jørgensen puste lettet ut, flyttingen gikk etter planen. (Foto: Tore Ellingsen) : (Foto: )

«D/S Pelle b Dampskipet ble bygget som lystyacht ved Motala Mek. Werkstad, Sverige i 1882.

b I 1883 solgt til Hans Aalholm i Arendal og døpt om fra «D/S Pippi» til «D/S Pelle».

b Gikk i trafikk i Arendal fra 1883 til 1961.

b Solgt til Norsk Veteranskibsklubb i 1965.

b Satt på land i 1978.

b I 1985 overtatt av Stiftelsen Norsk Fartøyvern, konservert og satt under tak i påvente av restaurering.

b Stiftelsen D/S Pelle jobbet lenge med å få bygget en replika, men det ble for dyrt.

b Sommeren 2017 ble Pelle kjøpt for 100 kroner og fraktet hjem. I august i fjor vedtok Riksantikvaren vernestatus.

annonse