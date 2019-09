Høyre-jubel i Risør: Lunden lever farlig Må forhandle: Kai Magne Strat (t.h.) kan bli ordfører, men først skal det forhandles. Han og Høyre-leder Dag Gjesteby er optimister. (Foto: Thorvald Knudsen) JUBLET: Risør Høyre og et par Frp-ere var samlet på Stranden restaurant. Stemningen var høy da forhåndsstemmene var telt opp. (Foto: Thorvald Knudsen) Spent: Per Lunden har vært ordfører i åtte år og ønsker seg flere. år med klubba. Her under opptelling av stemmer på valgkvelden. (Foto: Thorvald Knudsen) Valgresultater Risør annonse

Ordfører Lunden kan leve farlig i Risør. 10.09.2019

Arbeiderpartiet og ordfører Per Kristian Lunden: 30,8 prosent. Høyre og toppkandidat Kai Magne Strat: 29 prosent.

Fosser frem

Ap mister fire bystyrerepresentanter og får inn ni, mens Høyre får inn fire ekstra og ender på samme tall - altså ni. Men ifølge valgresultat.no, ligger Høyre også i faresonen for å miste et mandat.

Rødt øker fra null til tre, Venstre mister to og ender på tre. FrP får inn to som før. Sp øker fra en til to, mens KrF mister en av dagens to.

Det var ingen tvil om hva Høyres listetopp Kai Magne Strat og resten av gjengen som hadde valgvake på Stranden restaurant, følte da Høyre-leder Dag Gjesteby leste opp resultater av forhåndsstemmene klokken 21 mandag kveld.

Jubel i taket

Jubelen gikk rett i taket, ifølge Agderpostens utsendte, Thorvald Knudsen.

Høyre hadde da fått 31,9 prosent av stemmene, mens Ap og dagens ordfører, Per Kristian Lunden fulgte hakk i hæl med 29,8 prosent. Rødt fulgte da etter med 12 prosent.

– Dette blir spennende, sa Strat, og mente det kunne bli en lang kveld.

Fulgte hverandre

Tallene endret seg stadig utover kvelden, men de to største partiene fortsatte å følge hverandre - da med Ap et par prosent foran Høyre.

– På tide med noe nytt

Tidlig på valgdagen spurte vi næringslivsmannen Strat om hvordan magefølelsen var.

– Jeg er optimist. Nå har Risør hatt rødt styre i mange år. Det er på tide med noe nytt. De siste målingene så positive ut, så får vi håpe at befolkningen ønsker et skifte, sa han da.

Strat har lenge vært ønsket som ordfører

Lunden har hatt ordførerkjedet de siste åtte årene.

Men Ap har hatt litt nedadgående tall på Aust Agder Blads meningsmåling.

Vippepartier

Lunden sier at Sp og KrF kommer på vippen. Tidlig mandag kveld sa Lunden til Agderposten at han ikke er interessert i å gi bort ordførerklubba til Sp, noe han gjentar etter at resultatene er klare.

Førstekandidat for Sp, Victor Hauge, minner om at Sp har hatt ordfører i Risør før. Lars Lauvhjell satt fra 1995 til 2007.

Da hadde de varaordfører både fra Ap og Høyre.

– Så vi kan samarbeide med begge, vi. Men vi har sagt at vi vil prate med begge sider før vi konkluderer, sier Hauge.

Meningsmålingene har vært gode for Sp.

– Vi har doblet antall mandater og er kjempefornøyd, sa Hauge.

Ordfører Lunden sier dette rett etter midnatt:

– Nå vil vi forhandle med KrF og Sp. Vi er også spent på opptelling av personstemmer og slengere. Dette blir spennende.

