Hovelista og Sp er valgvinnerne i Arendal – men fortsatt er det helt åpent hvem som blir ordfører EN AV JOKERNE: Med foreløpig 2 i Arendal bystyre og håp om økning til 3 som målinger har vist -jubler valgvaken på Kokkeplassen for solid p-fremgang over hele landet. Foran står listetopp Milly M. Olimstad Grundesen og rett bak 2.-kandidat Ingjerd Livollen og 3-kandidat Birthe Engesland. (Foto: Elisabeth Grosvold) HOVELISTA-JUBEL: Det ble stor jubel da de første tallene bekreftet det målingene tydet på- at Hovelista ville komme inn med hele 3 av 39 i det nye Arendal bystyre. Og slik blir det kan det slås fast ved midnatt når 99,8 prosent av stemmene er talt opp. (Foto: Hovelista) Miljøpartiet de Grønne: Jens Aldo Carrizo-Nilsen har en god følelse på MDGs valgvake på Tyholmen. (Foto: Vidar Fløde) INGEN VONDE FØLELSER: Geir Fredrik Sissener (H) og Robert Nordli (Ap) lover å ikke ryke i tottene på hverandre når valgresultatene kommer inn. (Foto: Frank Johannessen) annonse

Hovelista og Sp er valgvinnerne i Arendal. Sammen med et svekket KrF og Venstre, som kan bli jokerne i spillet, er spørsmålet om Robert C. Nordli (Ap) får fortsette som ordfører, eller om Geir Fredrik Sissener (H) overtar. 10.09.2019 kl 00:44 (Oppdatert 00:45)

Vidar Fløde

Tlf: 977 07 707

– Fantastisk bra nyhet for arendalsfolk! stråler listetopp Thore K. Karlsen i Hovelista mens det blir stadig mer klart at nykommeren får tre mandater av 39 i det nye Arendal bystyre.

Også Sp jubler

– Det er jo dette har håpet på. Men som vi ikke har våget å tro helt på, sier førstekandidat Milly Grundesen – som denne siste perioden har vært partiets eneste blant de 39 i bystyret.

– Nå kan vi bli bedre ombudsmenn på enda flere områder, sier Grundesen etter at 99,8 prosent av stemmene er opptalt like før midnatt – og det er klart at de får tre og ikke «bare» to som det lenge så ut til.

Også SV opp – og Rødt er inne

Mens SV nyter godt av nasjonal valgvind og øker igjen til 3 i bystyret – har Rødt økt fra 0,9 % i 2015 og seiler inn med en representant på 2 prosent.

– Fantastisk hvis dette holder, sa Jonny Ingebrigtsen (61) til Agderposten tidligere på kvelden. Miljøarbeideren på Hisøy har vært listetopp i flere valg enn han husker – men ser nå endelig tu til å komme inn.

Fortsatt helt åpent

Mens det for fire år siden ble klart allerede valgkvelden hvem som skulle bli ordfører, er det langt mer åpent denne gang.

På Høyres valgvake på Tyholmen var listetopp Geir Fr. Sissener optimist mens partiet vippet mellom 7 og 8 mandater. Det endte på åtte – og både han og forhandlingsleder Peder Syrdalen mener alt er vid åpent med hensyn til hvem som blir ordfører og hvilken konstellasjon det kan bli de neste fire årene i Arendal bystyre.

Ap, KrF og Venstre tapere

Sammen med Arbeiderpartiet, som går tilbake fra 15 til 11 (det så lenge ut til at de bare skulle få 10) – er det KrF og Venstre som er de største valgtaperne i Arendal (se notis øverst). Begge taper ett mandat hver – og havner på henholdsvis 2 og 1 i det nye bystyret. Likevel kan begge være blant jokerne når det gjelder å bli en del av flertallskonstellasjonen – og peke på enten Sissener eller Nordli som ordfører.

MDG på stedet hvil

Miljøpartiet de Grønne mistet sin ene representant som de fikk inn i 2015 – da denne meldte overgang til Høyre.

Lenge lå MDG an til å øke til to – men falt ned igjen og havnet på bare en representant.

Slik det ser ut når 99,8 prosent av stemmene i Arendal er talt opp ved midnatt – ligger det an til at den som skal bli ordfører i Arendal trolig vil trenge støtte fra Hovelista.

Både hos Arbeiderpartiet og Høyre var det knyttet stor spenning til hvilke personer fra protestlista som kommer inn i bystyret.

Sp får tre kvinner inn

Nå blir partiets bystyregruppe tredoblet, og tromøykvinnen får selskap av både Ingjerd Livollen fra Rykene (ja da – det er gammelordførerens barnebarn) og Birthe Engesland fra Kokkeplassen på His – med den gamle ringreven Erik Fløystad fra Austre Moland som 1. vara. Og det er sistnevnte som skal lede forhandlingene – når Sp blir en av de største jokerne til å bestemme om Robert C. Nordli (Ap) får fortsette – eller må gi fra seg kjedet til Geir Fr. Sissener (H).

Nasjonal trend slår inn

– Men selv om vi lenge ikke turde å håpe – så har det jp gått stadig bedre utover i valgkampen, sier Milly Grundesen. Som tror det er nasjonale valgvinder som slår inn. Også i Arendal.

– Vi har jo ventet på dette i Senterpartiet – at vi skulle få økt oppslutning. Vi har jo fått den ene lissepasningen etter den andre fra sittende regjering. Sier Milly Grundesen og peker på all sentraliseringen, tvangssammenslåinger – og reformer .

– Det er klart vi vil være herre i eget his. Og så er folk litt trøtt på for mange reformer – samtidig. Folk mister litt taket på tilværelsen, når det virker som ingenting er godt nok lenger, og alt skal forandres på en gang, filosoferer hun.

vifl@agderposten.no