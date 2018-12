Holvik: Har følt min sikkerhet truet KONTROLLUTVALGET: Varsler Ragnar Holvik hilste på rådmann Tone Marie Nybø Solheim før møtet i kontrollutvalget startet. (Foto: Knut A. Dyvik) FULGTE MED: Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) fulgte orienteringen fra varsler Ragnar Holvik i nkontrollutvalget. (Foto: Synnøve Skeie Fosse) HOLVIKS SITUASJON: Slik fremstilte varsler Ragnar Holvik sin situasjon for kontrollutvalget i Grimstad kommune. (Foto: Synnøve Skeie Fosse) GODT FORBEREDT: Varsler Ragnar Holvik får for første gang forklare seg for kontrollutvalget i Grimstad kommune - over to år etter at han første gang varslet om mulig korrupsjon og brudd på lov om offentlige anskaffelser. (Foto: Synnøve Skeie Fosse) STOR INTERESSE: Det er stor interesse for torsdagens møte i kontrollutvalget. Her intervjues Ragnar Holvik av NRK før møtet startet. (Foto: Knut A. Dyvik) Helsekjøpsaken i Grimstad 19. april 2016 varslet Ragnar Holvik om det han mente var brudd på loven om offentlige anskaffelser og mulig korrupsjon.

Varslet ble gitt til kontrollutvalgets leder, kommunerevisoren, samt kontrollutvalgets sekretær. Forutsetningen var at varselet skulle være anonymt.

Kort tid senere var det kjent både i kommuneledelsen og deler av det politiske miljø at det var var en varsler i saken.

I en lang rekke saker har Agderposten i den såkalte «Helsekjøpsaken», avdekket at Holviks varsel medførte riktighet.

Holvik mener seg utsatt for gjengjeldelse fra kommuneledelsen etter varslingen.

Så langt har han ikke fått medhold. Ragnar Holvik føler sin sikkerhet truet og har hatt samtaler med politiet etter at han for to og et halvt år siden varslet om helsekjøpsaken i Grimstad 06.12.2018 kl 09:06 (Oppdatert 10:37)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Det kom frem i kontrollutvalget i Grimstad torsdag, der varsleren Ragnar Holvik endelig fikk fortelle sin historie, over to år etter at han første gang varslet om mulig korrupsjon og brudd på lov om offentlige anskaffelser.

Her kan du følge møtet direkte. Agderposten viser sendingen som Grimstad-mannen Knut A. Dyvik produserer fra rådhuset i Grimstad.

Møtet i kontrollutvalget startet kl. 10.00.

- Jeg anser dette som mitt tredje varsel i saken, fortsatte Holvik.

- De jeg har varslet til har sviktet meg. De folkevalgte har snudd ryggen til. Ingen tar eller stilles til ansvar. Det er tvilsomt også at kontrollutvalg og revisjon fungerer som det skal. De er ikke uavhengige, sa Holvik videre.

- Denne saken handler om mye mer enn meg og mitt varsel. Det handler om vårt lokaldemokrati. Jeg setter spørsmålstegn ved om det er trygt å varsle i Grimstad kommune? Jeg vil si nei, sa Holvik.

FULGTE MED: Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) fulgte orienteringen fra varsler Ragnar Holvik i nkontrollutvalget. Foto: Synnøve Skeie Fosse

Artikkelen oppdateres.

– Jeg grugleder meg og har brukt mye tid på å forberede meg. Det skal bli godt å få fortelle og forhåpentligvis blitt hørt. Håpet er at kommunestyret skal behandle saken om erstatning og oppreisning på nytt, sier Ragnar Holvik i et større intervju med Agderposten torsdag.

Holviks sak er den første på sakslista i torsdagens møte.

23. oktober forklarte en annen varsler i samme sak, tidligere økonomisjef Helge Moen seg i kontrollutvalget.

Saklista

Kontrollutvalget har følgende saker til behandling i møtet torsdag:

Saker til behandling: