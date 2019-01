Herbert Waarum (1924-2019): «Plastbåtens far» er gått bort Tradisjonsbærer: Herbert Waarum var leder for Grimstad Modellskuteklubb, og var levende opptatt av Grimstads skutehistorie. Her under åpning av en utstilling i Hasseldalen i grimstad i 2012. (Foto: Anne Karin Andersen) PIONÉR: Herbert Waarum (1924-2019) fikk betegnelsen «plastbåtens far». Han bygde den første båten i 1956, og populære Herwa-modeller kan fortsatt ses i skjærgården. (Foto: Agderposten/Arkiv) FØRSTE PLASTBÅT: Herbert Waarum (1924-2019) fikk betegnelsen «plastbåtens far». Han bygde den første båt i 1956 og drev Herwa Plast i 40 år. (Foto: Agderposten/Arkiv) annonse Båtpioneren og samfunnsbyggeren Herbert Waarum, Grimstad, er død, 94 år gammel. 17.01.2019 kl 11:12 (Oppdatert 11:20)



Herbert Waarum (1924–2019) bygget Norges første fritidsbåt i plast og etablerte Herwa Plast i Grimstad så tidlig som i 1956. I løpet av 40 år utviklet og produserte Waarum en rekke modeller som ble svært populære og fortsatt kan se på sjøen en sommerdag. Herwa Plast ble solgt til Fjord Plast i 1970.

Waarum har de siste årene engasjert seg i modellbygging av båter, og donerte i 2016 hele sin modellsamling, som blant annet inneholdt en rekke Herwa-båter, til Sjøfartsmuseet i Grimstad.

Waarum var også sentral i planleggingen og byggingen av Odden Butikksenter og Bibelskolen i Grimstad.

Minneord

Ved Herbert Waarums bortgang har tidligere rektor ved Bibelskolen, Kurt Hjemdal, skrevet følgende minneord:

Med vemod mottok vi meldingen om at Herbert Waarum var gått bort natten mellom 15. og 16. januar. Han hadde vært syk den siste tiden og nå var tiden for oppbrudd inne. Dermed er et langt og betydningsfullt liv til ende.

Herbert Waarum var født i USA 20. august 1924 der foreldrene på det tidspunkt oppholdt seg. I 1930 flyttet familien tilbake til Norge og Grimstad. Og det var her Waarum fikk sin oppvekst og skolegang. I 1944–45 var han elev ved Sørlandets Tekniske Fagskole og de neste to årene var han i praksis bl.a. i Kristiansand der han traff Doris som han senere giftet seg med. Han ville bli ingeniør og fortsatte utdannelsen ved Horten Tekniske skole. Han var da blitt opptatt av det nye stoffet plastic og hva det kunne brukes til. Det førte ham tilbake til USA og til studier som la grunnen til den gründerinnsats han skulle gjøre som produsent av den første plastbåt i Norge og den første plastbåtfabrikk HERWA, som ble en stor suksess og satte i gang en hel industri.

Foreldrene var aktive i kirke og bedehus, og husandakt og søndagsskole var selvsagt for de tre barna i familien Waarum. Herbert Waarum ble tidlig søndagsskolelærer og fortsatte som det i 30 år. Og som ung gikk han et kurs ved Bibelskolen i Staffeldts gate i Oslo.

I neste omgang tok han aktivt ansvar i misjonssammenheng. Han var styremedlem og leder i styret for Grimstad Indremisjon, og rundt 1980 ble han medlem av Indremisjonsselskapets hovedstyre. I de årene var tanken om en ny bibelskole kastet frem. Herbert Waarum grep tanken og foreslo at den nye skolen skulle ligge i Grimstad.

Som medlem av Hovedstyret fikk han anledning til å påvirke prosessen og resultatet ble Bibelskolen i Grimstad som sto ferdig i 1982. I to år ga Waarum all sin tid og sine krefter til reisningen av skolen og kunne siden med glede registrere hva denne innsatsen betydde.

Han hadde da trukket seg ut av plastbåtvirksomheten og brukte avkastningen til å investere i eiendom og legge til rette for andre virksomheter. Det ga ham frihet, ikke bare til å lede byggingen av bibelskolen, men også til å stå i spissen for reisningen av et nytt og moderne bedehus i Grimstad i 1988.

Også i sine eldre år var Waarum aktiv og startet blant annet en skuteklubb på bedehuset i Grimstad som har resultert i en lang rekke kirkeskip som i dag henger i kirker over hele verden. Han og flere med ham satte også i gang et vellykket arbeid for aldersgruppen 60+ på bedehuset.

Waarum hadde en levende kristentro og bevarte hele livet en varm interesse for misjon. Han var personlig engasjert i at flere måtte møte evangeliet. Han var i alle år trofast kirkegjenger og hadde sin faste plass i Grimstad kirke søndag formiddag. Det var tungt for ham da hans kjære Doris døde for noen år siden, men han klarte seg hjemme alene helt til det siste.

I dag går våre tanker til familien som har mistet far, svigerfar, bestefar og oldefar.

Johan Falkberget lar i «Nattens brød» en av sine personer si: «Det oppreiste sinn står i loddsnorens tegn». Et mer passende uttrykk for hvem Herbert Waarum var og for det han fikk utrette kan jeg ikke tenke meg. Et rikt liv er avsluttet og Herbert Waarums gode minne vil leve lenge hos oss som kjente ham.

Kurt Hjemdal