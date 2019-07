Her røk lappen for bilføreren - og slik gikk kontrollen til sjøs i Arendal KONTROLL: UP har laserkontroll. ILLUSTRASJONSFOTO (Foto: NTB Scanpix) annonse

Det ble storfangst for UP i Grimstad tirsdag. I Arendal var det båtførerne som ble kontrollert. 02.07.2019 kl 15:24 (Oppdatert 16:09)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Kort tid før klokken 15 meldte politiet at UP hadde vært ute og gjennomført kontroll på Fjæreveien i Grimstad.

Lappen røk

Det resulterte i at én bilist må ta beina fatt etter at vedkommende ble målt til 77 km/t på stedet, der fartsgrensen er 50 km/t.

UP delte ut seks bøter for fart og ett for mobilbruk.

Kontroll til sjøs

Litt senere varslet operasjonssentralen at politibåten i Arendal hadde kontrollert 23 båter i løpet av tirsdagen.

Det ble skrevet ut én bot for hastighet og tre bøter for kjøring med båt hvor fører ikke fyller vilkårene for kjøring.