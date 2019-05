Her gjør Julius noe som forbløffer forskerne: - Kaster nytt lys over evolusjonsteorien Graver med pinne: Her graver Julius med en pinne. Det forbauser forskerne. (Foto: Universitetet i Oslo) I dyreparken: Forsker Adriana Hernandez-Aguilar ved CEES. (Foto: Universitet i Oslo) annonse

Forskere fra Universitetet i Oslo får nå internasjonal oppmerksomhet etter en studie av Julius i Dyreparken i Kristiansand. 31.05.2019



«At Julius og de andre sjimpansene i Dyreparken har brukt redskap til å grave i bakken med, er et forskningsfunn som får internasjonal oppmerksomhet og kaster nytt lys over evolusjonsteori» skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

- Graver med redskaper

- Mange dyrearter kan være vanskelige for forskere å observere i naturen. Dette studiet er et godt eksempel på hvordan dyr i dyreparker kan studeres for å få viktig kunnskap om dyrene i naturen, sier biolog Helene Axelsen i Dyreparken i Kristiansand.

Biologen sier at det var spennende og lærerikt for Dyreparken at forsker Adriana Hernandez-Aguilar ved CEES og hennes forskergruppe ville bruke sjimpansene i Dyreparken i et studie. Forskerne har nå dokumentert at Julius og de andre sjimpansene kan bruke enkle verktøy til å grave opp røtter, knoller og annen næringsrik, underjordisk mat.

Og dette uten at noen har lært det til dem.

Teorien bekreftet

Over en lengre periode ble Julius og de andre sjimpansene observert av forskerne. Forskerne hadde en teori om at sjimpansene kunne bruke redskaper til å grave i bakken.

Denne ble bekreftet under studien av sjimpansene i Dyreparken.

Adriana Hernandez-Aguilar fikk ideen til forskningsprosjektet i Kristiansand etter at hun hadde vært på feltarbeid i Tanzania.

– Mens jeg jobbet med en doktoravhandling om ville sjimpanser i Tanzania, oppdaget jeg spor etter at aper hadde brukt verktøy på en måte som ikke var beskrevet tidligere. Jeg fant både hull i bakken, matrester, og kvister og pinner som så ut som om de hadde vært brukt som graveredskap. Men sjimpansene jeg studerte var sky og ikke vant til mennesker. Derfor fikk jeg aldri sett at de gravde, forteller hun.

Dermed kontaktet hun dyreparken hvor både hun og hennes daværende studenter, Alba Motes-Rodrigo og Parandis Majlesi, ble ønsket velkommen.

Brukte pinner

Forskerne gjennomførte to forsøk i Dyreparken i Kristiansand. begge ble utført på øya som er er tilholdssted for sjimpansene i dyreparken.

Begge forsøkene endte med at man gravde ned frukt ute på øya, som ble gravd opp av sjimpansene. Julius og resten gjengen fant både pinner og større greiner for å grave opp frukten.

Adriana Hernandez-Aguilar understreker at ingen – heller ikke dyrepasserne i Kristiansand – noensinne tidligere har rapportert om at sjimpanser kan bruke graveredskaper. Denne adferden er ikke blitt observert blant ville sjimpanser, og heller ikke blant temmede sjimpanser eller individer i dyreparker.

– Men sjimpansene i Kristiansand var kjappe til å finne ut hvordan dette skulle gjøres, selv om de ikke hadde tidligere erfaring med graving. Dette er altså noe sjimpanser kan gjøre uten at de har sett andre sjimpanser – eller mennesker – grave etter noe som helst. Sjimpanser er smarte! kommenterer hun.