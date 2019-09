Hele barnehagen var smurt inn med avføring: - Vi er sjokkert AVFØRING: De ansatte ved Læringsverkstedets fant barnehagen på Fevik tilgriset med avføring mandag morgen. - Dette er sjokkerende, sier barnehagestyrer Linda Eik. (Foto: Elisabeth Grosvold) AVFØRING: De ansatte ved Læringsverkstedets fant barnehagen på Fevik tilgriset med avføring mandag morgen. - Dette er sjokkerende, sier barnehagestyrer Linda Eik. (Foto: Elisabeth Grosvold) SJOKKERT: De ansatte ved Læringsverkstedets fant barnehagen på Fevik tilgriset med avføring mandag morgen. - Dette er sjokkerende, sier barnehagestyrer Linda Eik. (Foto: Elisabeth Grosvold) AVFØRING: De ansatte ved Læringsverkstedets fant barnehagen på Fevik tilgriset med avføring mandag morgen (Foto: Elisabeth Grosvold) AVFØRING: Slik så det ut på Læringsvekstedets barnehage på Fevik mandag morgen. Noen hadde smurt avføring ut over store deler av barnehagens uteområde. (Foto: Privat) annonse

Noen har utført hærverk på Læringsverkstedets barnehage på Fevik i løpet av helgen. Barnas lekeapparater var smurt inn med avføring. 09.09.2019 kl 14:13 (Oppdatert 14:41)

Jørund Flaa

- Det var avføring over hele inngangspartiet, men også på alt av ronser og lekeapparater som barna bruker. Og på alle dørhåndtak. Vi er helt sjokkert, sier barnehagestyrer Linda Eik ved Læringsverkstedet barnehage på Fevik.

Det var mandag morgen like før klokken 07.00 at de ansatte oppdaget hærverket, som må ha skjedd en eller annen gang i løpet av helgen.

- Over alt

- Det var en veldig dårlig start på dagen, for å si det mildt. De som kom her kjente at det lukta helt forferdelig. Vi trodde først det bare var snakk om inngangspartiet, men oppdaget etterhvert at det var avføring nesten over alt, sier Eik.

I hele formiddag har ansatte i barnehagen jobbet for fullt med å få fjernet avføringen.

- Ungene har nok ikke merka så mye til dette. Vi voksne har vasket og desinfisert i hele dag. De ansatte har virkelig stått på, sier styreren.

- Hvorfor?

Eik la selv ut en post på Facebook-gruppen «Du vet du er fra Fevik når…» mandag formiddag.

«Mandag morgen ble ansatte, foreldre og barn møtt med illeluktende avføring klint ut over porter, dør... ved inngangspartiet til barnehagen Læringsverkstedet Fevik i Haugenes krysset. På uteområdet var også lekeboder tilgriset med avføring. Sånn vil vi ikke ha det. Hvem i alle dager har gjort dette og hvorfor???» skriver hun i posten.

Hun etterlyser også tips om saken og opplyser at saken blir politimat.

Politianmeldt

Læringsverkstedet på Fevik har allerede kontaktet politiet om tilgrisingen av barnehagen.

- Anmeldelsen blir levert inn, men vi måtte gjøre rent her før politiet kunne komme. Vi har jo barn her og kunne ikke vente, sier styreren.

Eik utelukker ikke at det er snakk om menneskelig avføring. Hun ønsker ikke å spekulere i hvem som kan stå bak.

- Helt uforståelig

- Det er ingen som skjønner hvordan noen kan finne på noe sånn som dette. Hvilken glede har man av å gjøre dette? spør hun, og fortsetter:

- Jeg tror i hvert fall ikke at det er snakk om fyll, da dette virker både planlagt og møysommelig gjennomført. Dette er helt uforståelig for oss, sier Eik.

Barnehagen på Fevik har per i dag 28 barn.

Politistasjonssjef Terje Gundersen i Grimstad bekrefter at politiet har fått melding om skadeverket.

- Politiet ble kontaktet klokken 08.59 mandag morgen. Det er varslet en anmeldelse og da vil vi opprette sak på forholdet for å se om vi kan komme videre med saken, sier Gundersen.