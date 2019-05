Havnet i autovernet etter unnamanøver Smell: Bilen smalt i autovernet etter at en mann i slutten av tenårene hadde forsøkt å komme seg unna noe i veibanen. (Foto: Arne Ingmar Eggen) kart mørlandsmoen: annonse

Da mannen i slutten av tenårene kolliderte med autovernet fortsatte han likevel ferden. Etter knappe 800 meter fant han det best å ringe etter helsehjelp. 20.05.2019 kl 17:46 (Oppdatert 18:26)

Matias Smørvik

Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut på en trafikkulykke like sør for Mørlandsmoen i Arendal. Der hadde en mannlig sjåfør prøvd å komme seg unna noe i veibanen, og endt opp med å kjøre inn i autovernet.

Akkurat hva han forsøkte å styre unna, visste ikke politiet.

– Mannen klagde på smerter i nakke og blir sendt til legevakt for en sjekk, sier operasjonsleder Knut Odde.

Mannen, som for øvrig er i slutten av tenårene, fortsatte kjøreturen cirka 800 meter nordover før han fant ut at det var best å ringe etter helsehjelp. Da hadde han nådd bilopphuggeriet ved Mørlandsmoen.

Bilen, en rød Volvo, fikk seg også en trøkk i sammentreffet, men skal være kjørbar. Den blir stående ved Mørlandsmoen frem til den hentes av venner av føreren.

Politiet fikk melding om ulykken på Dalenveien ved Mørlandsmoen klokken 17.30 mandag ettermiddag. Veitrafikksentralen er varslet om skader på autovern.