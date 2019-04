«Han har satt merker etter seg som vi kan se og glede oss over i lang tid» GLIMSDAL: Kjetil Glimsdal lot seg imponere av Andreas K. L. Ugland. (Foto: Arkiv) annonse

Ordfører Kjetil Glimsdag skriver følgende om Andreas K. L. Ugland som døde skjærtorsdag forrige uke:

Det var trist å høre at Andreas K.L Ugland er død. Mine tanker og kondolanser går til hans nærmeste.

Det sies ofte at en epoke er over når en så betydningsfull person som Andreas K.L Ugland er borte. Men i hans tilfelle passer ikke dette helt. Andreas har sørget for at svært mye av det han har satt i gang, får vokse og utvikle seg videre. Han har satt merker etter seg som vi kan se og glede oss over i lang tid framover i Grimstad.

Med sin interesse for innovasjon og forskning fikk han en viktig rolle i det som etter hvert førte til et viktig høyskole- og universitetsmiljø i Grimstad.

Den siste gangen jeg traff Andreas K.L Ugland var i forbindelse med byggestarten på i4helse-bygget ved campus Grimstad. Han viste en glede og nysgjerrighet også over denne nysatsingen i Grimstad.

Jeg er svært imponert og dypt takknemlig for at Andreas K.L Ugland gjennom sin allsidige og omfattende virksomhet, hele tiden bevarte en lokalpatriotisme med et stort og varmt hjerte for Grimstad.