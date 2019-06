Godkjenner fire halve kryss i Arendal

STRÅLENDE FORNØYD: Arendals medlem i den interkommunale styringsgruppa for den store planen for «Rest-E18» mellom Grimstad og Dørdal – er varaordfører Terje Eikin. Han er strålende fornøyd med Vegdirektoratets avgjørelse. Her i samtale med Solfrid Førland, som er Nye Veier AS' prosjektleder for E18-planen.

PLANEN FOR «Rest-E18» bNår ny 4-felts E18-motorvei åpner Tveedestrand-Arendal (22 km) 2. juli - gjenstår 74 km mellom Grimstad og Dørdal som mangler 4-felt.

bNye Veier AS og 8 kommuner har satt i gang det som kalles norgesrekordforsøk i veiplanlegging for det vi har døpt «Rest-E18»:

bGrimstad-Arendal (19km) og Tvedestrand-Dørdal (55km).

bMålet er at kommunedelplan skal væree vedtatt i alle 8 kommunestyrer innen august 2019.

bNå er det klart at 23 innsigelser fører til mye omarbeiding, og ny 6-ukers frist fører til fare for at det blir de nye kommunestyrene som velges 8 september som får planen til endelig vedtak.

+ Vegdirektoratet har innvilget Nye Veiers dispensasjonssøknad for fire halve kryss på den nye E18-motorveien, i stedet for to store toplanskryss.