Fylkesordførerkandidat Kylland (Sp) får mange tilbud i baren Populære: Forhandlingsleder Gunvor Birkeland og fylkesordførerkandidat Oddbjørn Kylland (Sp) har håp om å komme i posisjon i nye Agder. (Foto: Marit Elisabeth Strand) Spent: Det er god stemning hos Kristiansands ordførerkandidat Jørgen Kristiansen og fylkesordførerkandidat Bjørn A. Ropstad (KrF) tross svake målinger. (Foto: Marit Elisabeth Strand) Ned på målingene: Fylkesordførerkandidat Gro Bråten og partifelle Kai Steffen Østensen (Ap). (Foto: Marit Elisabeth Strand) annonse

Fylkesordførerkandidat Oddbjørn Kylland (Sp) er en attraktiv mann der han sitter i baren i Kristiansand under valgvaken. Han hadde fryktet at Arbeiderpartiet skulle gjøre det enda dårligere på målingene. 09.09.2019 kl 21:39 (Oppdatert 21:52)

Marit Elisabeth Strand

Tlf: 976 38 152

– Ja, det er mange friere, fra begge sider i politikken, forteller Oddbjørn Kylland.

Han kjemper om posisjon i nye Agder, og har i likhet med de andre kandidatene valgvake på Ernst hotell i Kristiansand, der det yrer med politikere og journalister.

Da den første, foreløpige målingen ble kjent klokken 21, konstaterer han en viss lettelse over at Arbeiderpartiet holder seg på 22,1 prosent, tross stor nedgang fra 28 prosent i 2015. Det kan dermed hende at det ligger an til nærmere samtaler med Gro Bråten (Ap) utover kvelden.

Mest gleder Kylland seg over at Senterpartiet går helt opp til 11,2 prosent fra 6,0 prosent på foreløpig måling for Agder.

– Flott, det står i stil med den siste tids meningsmålinger. De store partiene går ned, mens vi går opp med MDG, SV og Rødt, sier Kylland.

– Har du fortsatt troen på å bli fylkesordfører?

– Det er foreløpig veldig usikkert, sier Kylland klokken 21.15.

Arbeiderpartiet har gått ned på målingene siden det gode valget i 2015, mens Høyre har en liten nedgang, ifølge den foreløpige målingen. De to partiene er cirka like store, så makten kan ligge i sentrum, og da særlig hos Sp og KrF.

Alle de største partiene er samlet til valgvake på Ernst hotel i Kristiansand.

De fire heteste kandidatene til vervet som fylkesordfører er fra Aust-Agder, og tre av dem er fra Lillesand. Både fylkesordførerkandidatene Gro Bråten (Ap), Arne Thomassen (H) og Oddbjørn Kylland (Sp) holder til i Lillesand. Bjørn A. Ropstad (KrF) holder til i Evje og Hornnes.

I dagens Aust-Agder samarbeider Ap og KrF med henholdsvis fylkesordfører og varaordfører, mens i Vest-Agder regjerer Høyre og KrF som fylkesordførerparti og fylkesvaraordførerparti.

Fylkesordførerkandidat Bjørn A. Ropstad (KrF) har vært tydelig på sine ønsker dersom KrF skal være med i et samarbeid i nye Agder.

– Det er ønskelig for oss med en posisjon hvor vi kan ha ordførervervet. Det kan være svært avgjørende for oss. Samtidig er det viktigste for å bygge et godt fylkesting som fungerer slik at vi kan få det nte Agder til å fungere, sa Ropstad forleden til Agderposten.

maes@agderposten.no