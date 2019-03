Full storm mellom Lyngør-naboer: Blir ikke enige om muntlig avtale IDYLLISK: Lyngør. (Foto: Illustrasjonsfoto/NTB scanpix) annonse

Mens det på utsiden av øya blåser friskt, raser nå stormen mellom to av de hvitmalte husene på idylliske Lyngør. 12.03.2019 kl 12:19 (Oppdatert 12:23)

Arne Ingmar Eggen

En muntlig avtale fra begynnelsen av 80-tallet er nå blitt gjenstand for en krangel som skaper så store bølger at tre erfarne dommere i Agder lagmannsrett nå må avgjøre hva som egentlig ble avtalt.



Ifølge den muntlige avtalen skulle naboen få tilgang til en fire meter lang strandlinje. Men for hvor lenge?

Dagbok som bevis

Det eneste skriftlige man har fra den angivelige avtalen, er et dagboknotat som en gammel skipsfører førte i pennen 17. april 1980.



Etter å ha skrevet litt om vær og fiske, avsluttet han kapittelet med et par ord om den lille bukten som hans og naboens familier hadde kranglet om siden tidenes morgen.



«... vi er blitt enige om å dele den mellom oss», skriver han.



I et nytt dagboknotat - denne gangen fra 1984, skriver han:



«... vi har fått hver vår halvdel det beste av alt - et godt naboforhold».

Full storm

35 år senere har det igjen blåst opp til storm mellom de to naboene på Lyngør. Nå er det etterkommerne som krangler om hvordan den muntlige avtalen skal tolkes.

Ifølge kvinnen som i dag hevder hun eier den fire meter lange strandlinjen, ble den gitt familien hennes for alltid.



Ifølge mannen som i dag hevdet at det er han som eier den fire meter lange strandlinjen, virker det helt utopisk at hans forgjengere skal ha gitt bort en så eksklusiv strandlinje. Helt gratis.



Ifølge ham må det ha dreid seg om en tidsbegrenset rett til at naboen skulle få benytte de fire meterne med strandlinje. Så lenge naboen levde.

Fra stille til storm

Av slikt blir det advokatmat.

I Aust-Agder tingrett tapte naboen som hevder avtalen var tidsbegrenset.



Ifølge tingrettsdommer Daniel Løstegaard skal det ha vært vitner til stede og hørte hva som ble sagt da den muntlige avtalen ble inngått.



Videre hadde det formodningen mot seg at det skal ha blitt utført så store investeringer på de fire meterne hvis alt bare var tidsbegrenset.

Tirsdag startet Agder lagmannsrett behandlingen av ankesaken mellom de to naboene.



I dagboken - som er det eneste skriftlige beviset i saken, skriver den ene naboen 17. april 1980 videre dette:



«Stille overskyet hele dagen».

I dag - nærmere 39 år senere, har skyene samlet seg til full storm.