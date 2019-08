Frykter politikere gir etter for byggepress i unike uthavner

Planen er ikke formelt opphevet. Planen har svakheter ved at den mangler styring av kartfestet arealformål, byggegrenser og utnyttelsesgrad, og har kun bestemmelser om vernehensyn.

Kommunedelplan 2012

Gjennom denne planen ble byggegrensene lagt helt ned til sjøen i Lyngør, og det ble gitt hjemmel for å bygge mindre tiltak som tilbygg, anneks, brygger etc. bak byggegrenselinjene i verneområdet. Tiltakene må fremdeles etter denne tid behandles etter vernebestemmelsene i samråd med fylkeskommunen.

Kommuneplanens arealdel 2017

Kommuneplanen av 2017 opphever heller ikke kommunedelplanen fra 2012, men det er presisert at kommuneplanens arealdel 2017–29 har rettsvirkning for tema og bestemmelser som ikke er omhandlet i kommunedelplan eller reguleringsplan. Det vil si at de 3 planene utfyller hverandre som hjemmelsgrunnlag for saksbehandlingen.

Bygge og delingsforbud

Ble innført juni 2018 med hjemmel etter pbl. § 13–1. Det er ikke lovkrav om konsekvensutredninger for å innføre et slikt forbud, men beslutningen tas etter en politisk behovsvurdering. Det er for øvrig hjemmel i lovverket til å kunne innvilge tiltak også i forbudsperiodene, dersom det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. (ikke delegert avgjørelse i denne saken)

Det ble ikke bevilget midler til planarbeidet i budsjett 2019.

Planarkiv

Når planarkivet ble revidert av administrasjonen i 2018 har arkivansvarlig tolket kommuneplanbestemmelsene som at verneplanen fra 1978 i sin helhet er erstattet av kommuneplanen vedtatt i 2017. Dette er ikke formelt riktig, og planarkivet vil bli rettet på dette punkt.

Kilde: Enhetsleder plan, miljø og eiendom, Svein O. Dale