Frp fortsetter å hamre løs på Arendals omtaksering – Dyr og dårlig løsning

KJØRER PÅ MOT EIENDOMSSKATT: Fylkesordførerkandidat Steinar Bergstøl Andersen, Edward Terjesen og Ingrid Skårmo, begge bystyrekandidater, parlamentarisk leder Hans Andreas Limi og leder i Arendal Frp Andreas Arff, som også er fylkestings,- og bystyrekandidat.

TRE FAKTORER SOM GJØR EN FORSKJELL b Kommunen kan benytte seg av tre faktorer som utgjør en forskjell i eiendomsskatten, i tillegg til skattesatsen (promillen):

b Reduksjonsfaktor: En prosentsats som reduserer taksten på huset. I Arendal har vedtatt at man å gå bort dagens reduksjonsfaktor på 60 prosent og i stedet legge seg på prosentsatsen Stortinget til enhver tid anbefaler. I dag er den 30 prosent. Mens derimot Grimstad har ingen reduksjonsfaktor, men til gjengjeld lav promille.

b Bunnfradrag: Kommunen kan sette en sum som reduserer boligens verdi. Et slik fradrag finnes ikke i Arendal i dag, men i Oslo er dette for eksempel satt til 4,6 millioner. Inkluderer man reduksjonsfaktoren betyr dette at boliger verdt 5,75 millioner kroner og mindre ikke betaler eiendomsskatt i hovedstaden. Det betyr samtidig at dem med boliger verdt mer enn dette må tåle å betale en større del av kaka.

b Kontorjustering: Gjennom en kontorjustering kan kommunene fritt øke taksten på boliger med inntil ti prosent i stedet for å gjennomføre en ny allmenn taksering.

+ Frp holder kruttet tørt i skytset mot eiendomsskatten, og nå følger parlamentariske leder Hans Andreas Limi opp kritikken fra partileder Siv Jensen mot Arendals omtaksering av eiendommer.