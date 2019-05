Fortsatt sporløst borte: - For hver natt som går, er det mindre sjanse for at de klarer seg Borte: Alle de fem, tamme ringhale-lemurene er forsvunnet fra Den Lille Dyrehage. Nå utloves finnerlønn. (Foto: Den lille dyrehage) annonse

De fem ringhalelemurene som forsvant fra Den Lille Dyrehage 1. mai er fortsatt borte. Svært mange engasjerer seg i letearbeidet. 03.05.2019 kl 20:01 (Oppdatert 20:03)

Fredag kom meldingen om at dyrehagen på Brokelandsheia savnet sine fem ringhalelemurer.

– Det som har skjedd, er totalt uforståelig, sa Nils Harald Reiersen, dyreansvarlig i Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia i Gjerstad til Agderposten fredag ettermiddag.

- Ikke let i parken

Fredag kveld var de fem dyrene fortsatt ikke kommet til rette. Reiersen forteller at svært mange har engasjert seg i letearbeidet etter at forsvinningene ble kjent.

- Vi er glad for det, men oppfordrer folk til å kikke etter lemurene når de er ute og går. Mange har gått aggressivt inn for å søke i parkområdet vårt, men det er ikke det vi ønsker, opplyser han.

Den lille dyrehage lover finnerlønn på 10.000 kroner til den som klarer å finne de tamme dyrene. Ledelsen vet akkurat hvordan dyrene kom seg ut.

- De har sluppet ut der gjestene går inn. Det er ikke noe mysterium hvordan de har kommet seg ut, men heller hvor de er blitt av, påpeker Reiersen.

Har lett dag og natt

Siden forsvinningen har ansatte i dyrehagen lett i områdene rundt parken både på dag-, kvelds- og nattetid, uten å lykkes.

– Nå opplever vi at det er som å lete etter ei nål i en høystakk, og velger å gå ut til publikum for å be om hjelp. Vi står overfor en kald periode, og disse dyra lever i varmt klima, selv om de tåler mer enn vi tror, uttalte Reiersen tidligere fredag.

Dyrehagen har kontaktet politiet, Mattilsynet og Gjerstad kommune.

- Må håpe de klarer seg

Det er svært kaldt ute for tiden, og når det går mot kveld gjemmer dyrene seg.

- Klarer de seg gjennom de kalde nettene?

- Det må vi bare håpe på. De forsvant onsdag og har hatt noen netter ute. For hver natt som går er sjansen mindre for at de klarer seg, svarer dyreansvarlig.

- Vi fortsetter letearbeidet så fort det blir sol igjen i morgen tidlig, avslutter Reiersen fredag kveld.