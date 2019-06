Første fornyelse siden 1880: – Dette vil tjene alle brukere av sjøen

Sjømerkeprosjekt Kr.sand – Risør b Merkeprosjektet er det mest omfattende enkeltprosjektet i sitt slag for Kystverket i moderne tid.

b En fullstendig oppgradering av sjøveiene / seilingsledene fra Kristiansand til Risør med lukking av vedlikeholdsetterslepet og oppgradering til den internasjonale IALA standard på sektorlykter for hele strekningen.

b Til sammen er det planlagt 350 sjømerketiltak på kyststrekningen.

b Prosjektet er ett løft for sjøsikkerheten på strekningen og tilrettelegges for å sikre seilasen både for større skip så vel som mindre fritidsfartøy, på dag så vel som nattetid

b Det nye sjømerkesystemet gir en sammenhengende sjømerking av sjøveien på hele strekningen fra Kristiansand til Risør. Det vil bli en sjøvei som vil være intuitivt, og lett å forstå for både den profesjonelle skipsførere så vel som fritidsbåtfolket.

b Kystverket har valgt miljøvennlige løsninger med LED teknologi og solcelle drift for alle nye navigasjons installasjoner på strekningen. Samtlige installasjoner får fjernovervåking.

b Til sammen blir det gjort 350 endringer fra dagens sjømerkesystem hvorav 150 sjømerker skal fjernes. 200 sjømerker skal etableres.

b Det benyttes lateralmerker, i form av lanterner med indirekte belysning,

b 150 installasjoner skal fjernes, 200 nye installasjoner skal etableres.

b 1 Fyr (Møkkalasset fyr) re aktiveres, og det blir igjen lys i fyrtårnet.

b 159 lanterner med indirekte belysning etableres

b 8 sektorlykter etableres og 8 eksisterende sektorlykter modifiseres.

b 6 lanterner uten, og 6 lanterner med indirekte belysning modifiseres.

10 stenger med viser etableres.

3 overetter etableres

b 80 flytestaker og jernstenger fjernes

b 46 sektorlykter fjernes

b 24 lanterner fjernes

b Sektorlyktene som etableres eller modifiseres skal tilfredsstille IALA-standard, det vil si at seilas mot lykta i hvit sektor, vil gi grønn sektor på styrbord og rød på babord uansett om skipet seiler fra Kristiansand i retning Risør eller motsatt vei.

b Kystverket har i samarbeid med Riksantikvaren utarbeidet en Landvernplan for Maritim infrastruktur, de installasjonene som skal bevares, vil i dette prosjektet bli bevart. Videre har Kystverket en dialog med Fylkeskonservator i den videre prosessen.

b Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.

+ For første gang siden sjømerkene kom, blir nå hele lys- og merkesystemet fornyet og lagt om. Den nye merkingen skal fungere de neste 100 år – minst.