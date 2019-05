Foreslår fusjon VURDERER FUSJON: Til venstre leder av Durapart, Øyvind Vedal. Til høyre Thorbjørn Claussen, daglig leder i ProFlex. (Foto: Durapart/Agderposten) Selskapene ProFlex er et kommunalt eid aksjeselskap og hovedleverandør for arbeidsmarkedstiltakene Avklaring og Oppfølging i Aust -Agder. ProFlex har rundt 50 ansatte og er lokalisert på Nedenes i Arendal og Åmli. ProFlex har en omsetning på rundt 67 millioner kroner.

Durapart er et kommunalt og fylkeskommunalt eid aksjeselskap og leverandør av arbeidsmarkedstjenester til NAV. Durapart har rundt 108 ansatte og er lokalisert på Krøgenes i Arendal og Vinterkjær i Risør. Durapart har en omsetning på rundt 104 millioner kroner. annonse

Arbeids- og inkluderingsbedriftene ProFlex AS og Durapart AS vurderer å slå seg sammen. 07.05.2019 kl 20:33 (Oppdatert 20:39)

20. mai skal intensjonsavtalen behandles.

Hensikten er å utrede om en fusjon mellom selskapene ProFlex og Durapart «er formålstjenlig».

De respektive daglige lederne, Thorbjørn Claussen og Øyvind Vedal, sier dette i en felles uttalelse:

– Omgivelsene og samhandlingen med ulike aktører er i endring. NAV Agder ble etablert 1. januar i år og fra 1. januar 2020 er vi ett Agder. Vi ønsker å møte disse endringene ved å utrede om en sammenslåing mellom ProFlex og Durapart vil kunne tjene eierne, brukerne og ansatte. Vi ønsker å se på om en fusjon vil kunne bidra til at vi får flere personer i arbeid sammen enn hver for oss.

I pressemeldingen heter det at begge selskapene «har en ambisjon om å fortsatt være en viktig aktør knyttet til leveransen av arbeidsmarkedstjenester. De to bedriftene vil derfor se på muligheten for å skape noe nytt sammen, og utrede om de to bedriftene står bedre rustet for fremtiden ved å fusjonere».