Foreløpig jevnt løp i Froland

Foreløpig ser det svært jevnt ut i Froland. Ordfører Ove Gundersen (KrF) håper på fire nye år. 09.09.2019 kl 21:41 (Oppdatert 21:51)

Marie N. Kalvehagen

Foreløpig stemmetall fra forhåndsstemmene viser at det kan bli et jevnt løp i Froland.

Så langt får Arbeiderpartiet 25,1 prosent oppslutning, KrF får 26,7 og Senterpartiet 23,6.

Fem mandater hver

Ordfører Ove Gundersen sier at det kan se ut som at det blir fem mandater hver til de tre partiene, men at det også kan se ut som KrF har mistet en mandat til Partiet de Kristne. Ordføreren er likevel fornøyd med de foreløpige resultatene.

– Det er fint det, men det er fortsatt for tidlig å si noe. Vi kan samarbeide begge veier. Men blir vi størst håper vi selvsagt på å beholde ordførervervet, sier han til Agderposten.

Plan B

Gundersen forteller at han er motivert for fire nye år.

– Jeg håper på det. Føler jeg har gjort en god jobb, og vil gjerne fortsette. Plan b er opposisjon, sier han.

Den tidligere politibetjenten er imidlertid ikke svært nervøs.

– Nei, men det er klart valg er en påkjenning, sier han.

