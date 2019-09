Før neste sommer må denne idyllen rives Må rives: Majoriteten av spikerteltene på Sigridnes må bort. FOTO: PRIVAT Nye byggeforskrifter som skal bedre brannsikkerheten gjør at majoriteten av spikerteltene på Sigridnes Naturcamping må bort før 1. juni 2020. Både eier og gjester fortviler. 17.09.2019 kl 14:45 (Oppdatert 15:01)

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822

Regjeringen varslet i en pressemelding 15. mars i år at det skal innføres enklere og tryggere regler på norske campingplasser. Det innebærer at avstandskravet mellom hver enkelt campingenhet økes til fire meter.

Dagens regler har blant annet ulike avstandskrav for såkalte spikertelt og campingvogner. Det har vært knyttet usikkerhet til hvilke avstandskrav som gjelder når, og reglene har blitt tolket ulikt. Det har også skapt ulike konkurranseforhold mellom campingplasser, noe som har vært uheldig for næringen.

Store kostnader

Trolig kommer de nye reglene på plass i løpet av høsten, og driver John Sigridnes ved den naturskjønne campingen i Åmli har derfor gitt beskjed om at spikerteltene som rammes av avstandskravet må være borte innen 1. juni 2020.

Flere har hatt fast tilholdssted på campingen i flere tiår.

– Dette er dramatisk og leit for dem som blir rammet. Her på Sigridnes er det mennesker som har bodd i disse flott spikerteltene veldig lenge, men kostnaden ved å endre området vil bli formidabel både for meg som eier og for dem som har spikerteltene, sier Sigridnes til Agderposten.

Mange reaksjoner

– Har du fått mange reaksjoner fra dem som blir rammet?

– Selvfølgelig. Mange er skuffet og lei seg. De har laget sitt eget paradis her, og men det er ikke så mye vi kan gjøre med de nye reglene. Som sagt vil det bli betydelige kostnader for alle parter dersom vi skal endre hele området, og vi har nå besluttet at vi ikke skal ha faste campere på det stedet som blir rammet av de nye forskriftene, sier den daglige lederen.

Hovedsakelig innføres de nye forskriftene for å bedre brannsikkerheten på landets campingplasser.

– Jeg har vært i jevnlig kontakt med Østre Agder brannvesen lenge, og har vært åpen og ærlig om dette overfor beboerne i lang tid, sier Sigridnes, og legger til at han kun tegner kontrakter med beboerne for ett år av gangen.

– Det ville blitt endringer i driften i løpet av noen år uansett, og det er grunnen til at jeg har vært tydelig på ett år av gangen. Det nye regelverket har forsert denne prosessen, og det ville ikke være rett å pålegge gjestene til dels store utgifter for å tilpasse seg et nytt regelverk uten en forpliktelse om et langvarig og forutsigbart leieforhold tilbake, sier han videre.

– Campingen må endres

Han har ingen planer om å legge ned driften som følge av de nye reglene, men erkjenner at campingen må endres.

– Det er ikke meg dette er verst for. Campingvanene er endret de siste årene, og det er en positiv økning i antall bobilturister og vanlige telt, sier han.

På spørsmål om det er vanskelig å flytte spikerteltene fra det rammede området til et annet sted på campingen, svarer den daglige lederen følgende:

– Jeg har noen få ledige plasser, men jeg må gå i tenkeboksen og lage en skikkelig reguleringsplan. Jeg det tror vil bli masse utgifter dersom de skal flyttes, sier han.



Agderposten har vært i kontakt med flere av beboerne som blir rammet av de nye forskriftene, men ingen av dem ønsker å uttale seg om saken. De uttaler imidlertid at situasjonen er trist og sår.

Mange uklarheter

Leder av forebyggende avdeling i Østre Agder brannvesen, Petter Vinje Svendsen, understreker at de nye forskriftene vil få konsekvenser for campingplasser hvor campingenheter står for tett.

– Det er en del steder hvor det er aktuelt. Jeg tror det blir bra for både oss og brukere å få mer klarhet i reglene. Til nå har det vært uklart om hvilke enheter reglene gjelder for, sier Vinje Svendsen.

– Hvor brannfarlige er disse spikerteltene?

– De er gjerne selvbygget og arbeidet med installasjonen av de elektriske varmekildene er kanskje ikke av samme kvalitet som i en enebolig fordi mange gjør det selv. Men vi har ikke hatt noen branntilløp hos oss når det gjelder spikertelt. Bank i bordet, sier han, og legger til at definisjon av hva et spikertelt er har vært ganske uklar.

– Etter byggeforskriftene regnes det egentlig som et lavt byggverk, og avstanden mellom lave byggverk er i utgangspunktet åtte meter. Men på campingplasser er det på nåværende tidspunkt tre meter. Disse spikerteltene er noe som har kommet snikende de siste tjue årene, fortsetter han.

Skal kontrollere

Brannlederen understreker at den store faren er at det skal oppsto brann i et spikertelt og at det dermed skal spre seg videre til andre campingenheter som ligger tett inntil.

– Vi er jo redd for at det kan spre seg midt på natta dersom det oppstår brann i en som står tom.

Når det nye regelverket er innført kommer brannvesenet til å kontrollere aktuelle campingplasser.

– Vi skal følge opp dette som tilsynsmyndighet, bekrefter han.