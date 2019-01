Flere slåsskamper i Aust-Agder natt til søndag SLÅSSKAMPER: Politiet i Aust-Agder rykket ut til flere tilfeller av slåsskamper og knuffing. Illustrasjonsfoto. (Foto: Elisabeth Grosvold) Både i Lillesand, Tvedestrand og på Vegårshei brøt det ut håndgemeng natt til søndag. 06.01.2019 kl 10:18 (Oppdatert 10:35)

Vinterværet hindret ikke at det gikk en kule varmt for enkelte i natt.

En mann ble pågrepet og kjørt til arrest etter et slagsmål ved et utested i Tvedestrand sentrum, melder Agder-politiets operasjonsleder via Twitter. Da var klokken 0.49.

Festen avsluttet

På Vegårshei rykket politiet ut til en privat fest der deltakerne etter sigende hadde kommet i klammeri med hverandre.

– Ingen skade forvoldt, festen er avsluttet. Politiet kjører en av festdeltakerne hjem, melder lovens lange arm.

Bortvisninger

Fra Lillesand kom det klokken 2.44 melding om at flere personer var involvert i en slåsskamp i sentrum.

Det var rolig ved politiets ankomst, og det er heller ikke meldt om skadde personer.

Flere av de involverte ble imidlertid bortvist fra sentrum for resten av natten, opplyser politiet i en tweet.

Fyrverkeri

Det ble ellers også i natt meldt om flere tilfeller av bruk av fyrverkeri.

«De fleste deler av Agder er representert i denne unødvendige og ulovlige aktiviteten», nevner operasjonsleder, og nevner at det på Vikeland i Vennesla blant annet ble ødelagt flere postkasser.

Det er ikke meldt om skade på personer, opplyser politiet.