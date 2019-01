Flere biler hadde trøbbel på E18 annonse

Flere biler har hatt trøbbel på motorveien tirsdag. 29.01.2019 kl 10:33 (Oppdatert 12:28)

I Haumyrheitunnelen, retning øst på E18, står en bil i 10.30-tiden tirsdag formiddag.

- Politiet bistår på stedet, og bilberging er bestilt, opplyser Agder-politiets operasjonssentral på Twitter.

Kl. 11.03 melder politiet at veien er ryddet, og at trafikken går i begge kjørefelt.

Kl. 09.18 meldte politiet om at det sto en bil på E18 like vest for Gaupemyr, retning vest. Bilen sto i høyre felt, og kom litt brått på andre bilister. Viking hentet bilen og trafikken gikk normalt igjen på stedet ca. kl. 10.00.

På E18 ved Rona i Kristiansand fikk et vogntog motorproblemer litt før kl. 09.00 tirsdag morgen. Bilen sperret ett kjørefelt i østlig retning. En servicebil ble sendt til stedet.

