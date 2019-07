Fire fikk vest-bot i Aust-Agder RIKTIG: Disse har på seg det fire båtfolk i Lillesand manglet – redningsvest. (Foto: NTB scanpix) annonse

Politibåten har mandag patruljert utenfor Lillesand. 08.07.2019 kl 20:25 (Oppdatert 20:37)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

I alt 17 båter ble kontrollert av politiet til sjøs.

Kontrollen resulterte i to forenklede forelegg for fart. Fire fikk dessuten forelegg for manglende flyteplagg, opplyser politiet via Twitter.