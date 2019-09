Fintelling vil avgjøre jevn kvinnekamp Pølsefest: Ole Einar Seterdalen, Søse Fosteråsen, John Johansen og Jon Hirsti. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) Suppefest: Valgvake i Gjerstad Høyre f.v. Morten Presthagen, Solveig Helgesen, Kerstin Flaten, Ella Elzbieta Fraczkowska, Randi Skorstøl Madsen, Steinar Pedersen og Randi Løvdal i prat med Aust-Agders Blads journalist. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) SP: Inger Løite (t.v.) og Gro Eskeland klare for valgstyremøte i 21-tiden på Abel ungdomsskole. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) Valgresultater Gjerstad annonse

Ap og Sp får sannsynligvis like mange i kommunestyret, men hvem som skal styre Gjerstad, er foreløpig usikkert. 09.09.2019 kl 23:29 (Oppdatert 09.09.2019 kl 23:48)

Får Inger Løite (Ap) fortsette i ordførerstolen, eller kan Gro Eskedal (Sp) overta?

Eller må de fri til andre?

– Nå må vi tenke litt og se hva vi får til, sier de.

Fintelling

Løite har et håp om at fintellingen vil gi Ap et sjuende medlem i kommunestyret.

– Vi var nær ved å få det, mens Sp holdt på å miste et. Får vi inn sju, er vi kun avhengig av et annet parti for å fortsette i posisjon, men nå må vi samarbeide med to andre, sier Løite.

Dette hvis Ap ikke velger å samarbeide med Sp.

De to partiene har byttet på å ha ordfører- og varaordførervervet i flere perioder tidligere.

Om det er aktuelt nå, får vi ikke ut av dem på valgkvelden.

Nå skal kabal legges og diskusjoner gjennomføres.

Stikk imot landstrend

Løite er strålende fornøyd med at Ap fikk 37,3 prosent totalt sett.

– Det er jo helt stikk imot trenden på landsbasis for vårt parti. Sp flyter på en medvindsbølge, Ap gjør det motsatte, konkluderer hun.

Sp fikk 33,2 prosent, mens Høyre har 14, Frp 9,2 og KrF 6,3 prosent.

Står tallene seg, vil kommunestyret se slik ut: Ap: Seks representanter, samme som sist. Sp – seks, en mer enn sist.

Frp får to som er en mer, Høyre går fra fire til to, mens KrF som ikke var i kommunestyret siste periode, får ett mandat.

Sp fornøyd

Sps Gro Eskedal er fornøyd med valget.

– Ja, dette er bra – hvis vi får beholde de mandatene etter fintellingen, sier hun.

Tirsdag blir det internmøte i partiet for å se på veien videre.

Høyre sent i gang

Da Agderposten stakk innom Gjerstad Høyres valgvake på Brokelandsheia tidlig på kveld, var stemningen noe mismodig, tross godlukt fra Randi Løvdals suppegryte.

– Vi kom altfor sent i gang med valgkampen og hadde ikke toppkandidat før i mars.

Starter valgkamp nå

Vi har gjort en altfor dårlig jobb og starter derfor valgkampen mot neste valg allerede nå, sa listetopp Steinar Pedersen og Morten Presthagen.

Utpå kvelden oppsummerte Pedersen slik:

– Vi var 15 stemmer fra å få inn et medlem til i kommunestyret. Nå må vi prate litt med de andre partiene, sier han.

