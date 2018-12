Fem personer sendt til sykehus/legevakt etter frontkollisjon Fem personer skal være involvert, hvorav en er sendt til akuttmottaket på Sørlandet sykehus i Arendal, etter en frontkollidert på Vegårshei sent søndag kveld. 23.12.2018 kl 23:20 (Oppdatert 24.12.2018 kl 00:01)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

Brann og politi meldte om hendelsen, som skal ha skjedd på fylkesvei 414 ved Heiveien i nærheten av Myreslettene, klokken 23.06 søndag kveld.

Agderposten oppdaterer saken.

- Politiet bekrefter at det dreier seg om en frontkollisjon mellom to biler, og at fem personer skal ha sittet i de to bilene .

- Alle skal være ute av bilene og være ved bevissthet. Skadeomfanget er foreløpig ukjent og nødetatene er på vei, opplyste operasjonsleder i Agder politidistrikt klokken 23.10.

Klokken 23.30 kan operasjonsleder Miriam Stausland opplyse til Agderposten at det trolig har gått greit med alle de involverte.

- Nødetatene har akkurat kommet frem. Det ser greit ut, men fire personer kjøres til legevakt for sjekk, mens en person kjøres akuttmottak for videre undersøkelser, ser hun.

- Og hendelsesforløpet?

- Den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og truffet møtende bil. Det skal være svært glatt på stedet. Veien blir stengt i begge retninger inntil bilberger får fjernet bilene. Det er lite trafikk på stedet, opplyser operasjonslederen.

Også Østre Agder Brannvesen, Vegårshei, rykket ut på trafikkulykken.