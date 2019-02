Fem bilførere kjørte rett i UP-fella på E18 FARTSKONTROLL: Det ble avholdt fartskontroll på E18 ved Longum onsdag kveld. (Foto: Illustrasjon NTB Scanpix) annonse

Politiet gjennomførte fartskontroll i Arendal onsdag kveld. 27.02.2019 kl 22:00 (Oppdatert 22:10)

Klokken 21.45 ble kontrollen avsluttet.

I løpet av den tiden UP-patruljen hadde stått langs veikanten på E18 ved Longum dundret fem bilførere rett i fella.

Dermed vanket det bøter for de fem. Høyest målte hastighet var 79 km/t på stedet, der det er 60-grense.

