Frankie Grosvold skulle på en rask tur til Bergen med kona, tre barn og svigermor, men toget stoppet på Ål. 27.07.2019 kl 23:20 (Oppdatert 23:23)

– Vi hadde sett for en kjapp helgetur, men det ble litt annerledes, forteller Grosvold.

Lørdag måtte toget på Bergensbanen stoppe på Ål på grunn av store problemer.

– Vi merket at toget oppførte seg underlig og at temperaturen i vogna økte. De forsøkte flere ganger å fikse, men måtte gi opp i Ål, sier Grosvold.

Kaoset som oppsto der hadde verken han eller noen andre imidlertid sett for seg.

– Det var et kaos uten like. Det gikk masse rykter, og folk lurte på hvem de skulle henvende seg til. NSB? Vy? Bane Nor? Det var galskap satt i system. Hadde det vært vinter kunne det gått riktig ille.

Uten mat og toalett

Grosvold forteller at det ikke var vann igjen på toget, og at man etter hvert fikk vann fra et hotell i nærheten. Det var heller ikke mulig å få tak i mat om man ikke hadde kontanter.

– Men det verste var for barna som begynte å skrike. Det var blant annet ikke toalett.

– En uhyggelig opplevelse?

– Det var det. Og det ble verre da folk skulle ombord på bussen. Etter fire timer i strekk med venting som kom bussen og folk strømmet til. Folk var helt desperate og fulgte bussen i ring. Flere barn gråt og en av ungene som gikk mot bussen ble klemt. Heldigvis fikk moren dradd gutten inn på bussen. dette var ikke noe som lignet et moderne land overhodet, fastslår Grosvold.

Lang dag

Totalt var det 400 reisende med på toget, skriver Dagbladet som har først omtalte saken.

Overfor Dabladet forteller pressevakt i Vy, Gina Scholz, at toget til Bergen fikk tekniske problemer ved 16.30-tida. Hun bekrefter at det rammet 400 mennesker.

– Det er en lang og varm dag for dem som var på toget som fikk teknisk feil, sier Scholz, og legger til:

– Det er en fortvilet situasjon, og absolutt ikke sånn vi vil ha det.

Da Agderposten var i kontakt med Grosvold lørdag i 23-tiden hadde han fremdeles et stykke igjen til Bergen. Kone og barn hadde han sendt avgårde på et tidligere tidspunkt med drosje, men heller ikke dem hadde kommet fram ennå.