Entusiaster vil redde den: Håp for vernet båt uten eier

KAN FÅ EN NY FREMTID: «Tokai» ligger ved brygganlegget på Hagefjorden og ser sliten ut, men nå har entusiaster meldt seg og vil raskt avgjøre om de ska gyve på en redningsaksjon for den vernede skuta som opprinnelig er en hardangerkutter fra 1913. (Foto: Tore Ellingsen)

Vernet fiskebåt b Tokai ble bygget på Tollevsverftet av Johan T. Nerhus i 1914. Byggelistene fra 1915 til nedleggelsen i 1957, viser bygging av 47 fartøy på 27 til 78 fot. Da mangler registrering av fartøy fra starten i 1909 til 1915. En del av fartøyene fra Johan T. Nerhus er bevart, blant annet Bilfergen fra 1921, den første bilferjen som ble bygget (fredet i 2012) og Lindenes, bygget som rutebåt til Tyssedal / Odda i 1927. Bevaring av Tokai sikrer dermed et typisk fiskefartøy fra dette tradisjonsrike verftet og regionen.

b Ved levering i 1914 var Forsøk, som båten het den gangen, 41,5 fot. Båten er forlenget to ganger, siste gang på Mjosund båtbyggeri til 65 fot i 1994. Den var i drift til 2008 og er bevart med innredning, instrumentering og overbygg som ved avslutning av driftstida som fiskebåt. Alt utstyr om bord er velholdt og i god stand. Med drift langs hele Norskekysten, Fladen til Shetland, sildefiske og størjefangst, reketråling, med not og garnfiske og snurrevad, er Tokai en typisk representant for utvikling av fiske og tilpassing til lønnsomme fiske- og fangstmetoder. Da Tokai ble vernet i 2013, skrev Riksantikvaren at båten framstår i det alt vesentlige som svært original med høy grad av autentisitet.

