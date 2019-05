Én mistet lappen, sju fikk bot annonse

Trafikkontrollen i 30-sonen i Tvedestrand kostet ett førerkort – for bilisten som ikke stoppet for politiet. 21.05.2019 kl 12:32 (Oppdatert 12:38)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Tirsdag formiddag tok politiet oppstilling ved Tjennaveien i Tvedestrand.

Kontrollen resulterte i at én bilfører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt – for ikke å stoppe for kontroll.

Videre fikk sju forenklede forelegg for fart.

– Høyeste hastighet var 45 km/t i 30-sone.

– Én har fått forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon, opplyser operasjonsleder via Twitter.

Les også om branntilløpet i et hus i Arendal tidligere på tirsdag.