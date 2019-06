Elise vant tysk språkpris

Vår eneste sjanse

For alle mennesker er det viktig å ha en drøm.

En drøm er noe vi vil gjøre eller oppnå. Vi har alle en drøm i oss. En drøm kan være å reise til Peru, benke 120 kilo, oppnå fred i verden eller å bli berømt.

En drøm kan også være at verden skal bli mer bærekraftig. Denne drømmen kan man finne hos tenåringer på Tvedestrand og Åmli videregående skole.

Jeg er en jente som vokser opp i et samfunn fullt av klimadebatter. Dagens unge får hele tiden høre at vi må gjøre noe. Jeg vil ha barn i fremtiden som kan vokse opp i en ren verden. Og jeg vil ha barnebarn som går rundt i grønt gresset og puster inn frisk luft. Det er drømmen min. Og den avhenger av alle. Den avhenger av hele verden.

En drøm er noe en jobber for. Derfor arbeider vi hele tiden med miljøet. I dag kan du lese i avisen at verden står overfor store problemer. Miljøet er et stort problem.

Temperaturen på jorden stiger, vi opplever naturkatastrofer og helsen vår blir verre. Hva gjør jeg for miljøet? Hva gjør skolen for miljøet? Og hva gjør Norge og verden for miljøet?

Det er ingen tvil om at vi må gjøre noe. Og vi må gjøre noe nå.



Jeg går på en miljøvennlig skole. Her sorterer vi og veier søppel, og lærerne kjører elbiler.

Vi prøver også å bruke så lite papir som mulig og skriver mest på datamaskinen. Skolen på Holt har solcellepaneler, og skolen blir varmet opp med flis.

På Holt er det også et biogassanlegg. Dette organiske anlegget varmer opp skolen. Skolen tar også energi ut av vannet.

I 2020 skal vi få en ny skole i Tvedestrand. Denne skolen kommer til å være veldig miljøvennlig.

Den nye skolen skal være godt isolert, generere mye solenergi og selge energi som den ikke trenger. Vår skole har også samarbeid med andre EU-skoler.

Den nye skolen ønsker å bli et plusshus.

Nordmenn har blitt miljøvennlige med åra.

Den norske regjeringen fremmer elbil og kildesortering. Derfor kjøper flere og flere mennesker miljøvennlige biler. Norge fremmer «grønn utdanning» og fremmer utviklingen av ny teknologi.

Dette gjør det enklere for folk å tenke på miljøet. Regjeringene i verden lager kontrakter om miljøet. Internasjonalt fordeles klimakvoter.

Disse kvotene gjelder for CO₂-utslipp. FNs klimapanel vedtar viktige avtaler. Disse avtalene arbeider for en grønnere verden.

Tyskland i dag er en av verdens største produsenter av solenergi.

Tyskland har en plan om å bruke mindre atomkraft og fossile brensler. De vil bruke mer vind- og solenergi.

Utviklingen av dette har gått raskt. I dag er 30 prosent av energien i Tyskland fornybar. Tyskland vil ha alle kullkraftverkene stengt i 2038. Dette er en utvikling i riktig retning.

Utfordringer som klimaendringer og naturkatastrofer er et faktum. Vi ønsker å leve bærekraftig. Temperaturen stiger, havet stiger, dyrene dør ut og verden blir et verre sted å leve.

Vi må tenke på fremtidige generasjoner. Klimaendringene er kanskje den største utfordringen for mennesker i dag. Vi må gjøre noe. Ikke neste uke, ikke i morgen.

Vi må gjøre noe i dag. Alt hjelper. Hvis alle gjør noe, vil vi merke en stor forskjell. Det er drømmen min. Og jeg håper det er alles drøm.

Vi har bare en verden. Og derfor har vi bare en sjanse.