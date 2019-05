E18 kvelds- og nattestengt denne uken STENGT: Østerholtheia på veivesenets webkamera. Dagtid går trafikken, men fra klokken 19 stenges én kjøreretning for vedlikeholdsarbeider. (Foto: Statens vegvesen) annonse

+ Vedlikeholdsarbeider er grunnen til at E18 øst i fylket stenges i østgående retning flere kvelder og netter denne uken. 07.05.2019 kl 15:29 (Oppdatert 15:50)

På strekningen Østerholtheia til Sunde bru er E18 stengt fra mandag til torsdag, fra klokken 19 til 6 påfølgende dag.

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Stengt er også E18-strekningen fra Sørlandsporten til Brokelandsheiakrysse, på dagene onsdag torsdag, søndag, mandag og tirsdag, fra klokken 21 til 6, melder veivesenet.

I begge tilfellene er det løpet østover, retning Larvik, som er stengt. Omkjøring skiltes, opplyses det.

E18 var også stengt i samme område i forrige uke, men da på dagtid.

Leder for drift og vedlikehold hos i Aust-Agder, Trond Heia, minnet da om at asfaltsesongen står for døra.

Hva denne ukens E18-vedlikehold består i, står ikke nevnt i pressemeldingen.