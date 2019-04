Du må selge bilen før eller etter disse tre dagene

Godkjenn salgsmeldinger innen 24. april: Har du sendt eller mottatt en elektronisk salgsmelding bør du få denne godkjent i løpet av 24. april, hvis ikke kan den løpe over fristen på 10 dager. Dersom fristen er overgått når systemene går opp igjen vil du måtte starte eierskiftet på nytt.

Fra 29. april må du også legitimere deg når du leverer salgsmelding på papir. Det gjør du enten ved å levere salgsmeldingen digitalt på vegvesens hjemmesider, eller ved fysisk oppmøte på trafikkstasjon. Legitimeringsplikten innføres for å ivareta sikkerheten til deg som kjøper eller selger bil. Her er det ofte snakk om store pengesummer som skal skifte eier, og Statens vegvesen er opptatt av å legge til rette for sikre og åpne transaksjoner.