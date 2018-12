Dømt til samfunnstjeneste etter denne frekkisen VIDEO: En video på Pannekakerestauranten Lorens AS snappet opp denne mannen som ikke bare stjal tips-pengene men også glasset som pengene lå i. De ansatte hadde jobbet hardt for de 300 kronene som mannen stjal fra tips-glasset deres. Nå må mannen selv i arbeid for å slippe å måtte gå i fengsel. 31.12.2018 kl 16:44 (Oppdatert 16:47)

Onsdag 7. februar forsvant det et glass med tips fra Pannekakehuset Lorens AS på Amfi Arendal.

Hele tyveriet ble filmet og nå er en 50 år gammel mann fra Arendal dømt for dette og flere andre forhold.

Slipper fengsel - må jobbe

Men i stedet for å måtte gå i fengsel - etter at han nå er domfelt 23 ganger og bøtelagt 26 ganger, bestemte domstolen seg denne gangen for at han skal få jobbe.

Skal han unngå å nok en gang havne i fengsel - som han slett ikke vil, må han jobbe 30 timer for samfunnet. Gjennom det vi i Norge kaller en samfunsstraff. Bryter han denne avtalen, blir det i stedet 24 timer bak murene. Noe han slett ikke vil.

Stjal nok et tips-glass

I tillegg av tyveriet av tipsglasset på Pannekakehuset, dømmes mannen for tyveri av nok et tipsglass.

Dette skjedde da han en sommernatt lettet på presenningen som Fusion of Asia hadde lagt over uteserveringen sin på Langbryggen i Arendal.

Tatt i underbuksa

En boxershorts han stjal fra Kiwi Beisland i Arendal - sammen med et par kartonger med iskaffe, ble også tatt med i dommen.

Det ble også et tilfelle av røyking på sengen i bofellesskapet han en tid var blitt plassert i Arendal.

Til alt hell forårsaket ikke brannen noen storbrann da mannen våknet av at det sved i hånden etter at dynen hadde tatt fyr. Brannvesen og politi ble imidlertid tilkalt.

I retten nektet mannen å forklare seg om dette forholdet.