Djupedal trekker seg fra Arendalsuka TREKKER SEG: Øystein Djupedal gir seg i Arendalsuka.

Rådet for Arendalsuka ble informert i dag, forteller ordfører Robert Cornels Norli i en pressemelding. 30.04.2019 kl 12:02 (Oppdatert 12:07)

Tarald Reinholt Aas

Han var en av initiativtakerne, og hele tiden vært leder av hovedprogramkomiteen. Ved kommende årsskifte er det slutt på Øystein Djupedals rolle i Arendalsuka.

– Jeg har holdt på i 10 år og fått gleden av å være med å lage et fantastisk dansegulv for demokratiet. Det er jeg utrolig stolt av å ha bidratt til, sier Øystein Djupedal.

Han understreker i pressemeldingen at beslutningen om å trekke seg «er resultat av moden overveielse»:



– Det blir vemodig å gå av, men det føles riktig nå. Alt har sin tid og nå bør andre ta over for å sikre fornyelse og sørge for at Arendalsuka befester sin posisjon for alle som tror på dialog og politikkutvikling, sier Djupedal.



Rådets leder og ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, takker Djupedal for innsatsen, og sier følgende i pressemeldingen:

– Uten Øystein hadde ikke Arendalsuka vært det den er i dag. Han har gjort en imponerende innsats. Jeg er glad Øystein har sagt seg villig til å fortsette til årsskiftet, slik at vi kan få på plass folk som kan ta Arendalsuka videre. Det blir en krevende oppgave.

Rådet for Arendalsuka ble informert av Djupedals avgjørelse klokken 11.

