Disse butikkene i Aust-Agder har de mest gavmilde panterne PANTELOTTERI: I fjor økte pantesatsene for bokser og plastflasker, som sammen med høyt salg av drikkevarer i sommer bidro til den kraftige veksten. (Foto: Katrine Lunke) annonse

I juli ble det satset pant over 600.000 kroner i Aust-Agder alene. 14.08.2019 kl 09:20 (Oppdatert 09:30)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Mange har kvittert ut panten – men mange har også trykket på Røde Kors-knappen på maskinen som «sluker» flasker og bokser.

Og aldri har panten bidratt så mye til Røde Kors’ arbeid for mennesker som trenger hjelp, opplyser Pantelotteriet i en pressemelding.

«Høyt salg av drikkevarer og høyere pant på bokser og flasker gjorde at Pantelotteriet til Røde Kors satte ny rekord i sommer.»

I juli ble det for eksempel satset pant for for 604.764 kroner – og det bare i Aust-Agder. Dette er nesten 80.000 mer enn i juli i fjor.

Tallet på landsbasis er 18 millioner kroner i juli, 4 millioner mer enn samme måned i fjor.

Og noen butikker utmerker seg lokalt:

«Butikken hvor størst andel av panten brukes i Pantelotteriet i Aust-Agder er Meny Grimstad, etterfulgt av Meny Krøgenes, Meny Harebakken, Meny Tvedestrand og Meny Lillesand. Butikken med høyest omsetning i lotteriet i fylket ble likevel Rema 1000 Krøgenes, hvor det i juli ble satset pant for 22 983 kroner», heter det i pressemeldingen.

Forrige måned ble det trykket 35.032 ganger på Røde Kors-knappen i Aust-Agder. Det ble utbetalt premier for til sammen 171.350 kroner.

– Jeg vil takke alle som støtter Røde Kors gjennom Pantelotteriet. Det er utrolig viktig for det frivillige hjelpearbeidet vårt, spesielt for lokalforeningene over hele landet, sier Robert Mood, president i Røde Kors.

taaa@agderposten.no