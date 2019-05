Disse Arendal-elevene ryddet på pavens befaling TUNGT: Tre fulle sekker med søppel og enda mer plukket elevene. Fra venstre Julian Rea, Temi Andrea Opsanger Gjermundsen og Helena Zachariassen, alle 4. klasse. (Foto: Jan-Erik Løken) IVRIGE: Kontaktlærer Miriam Loane med blant annet bakerst fra venstre Shekinah Renee Ødegård, Ella Victoria Rakeie, Erik Zubcov, Alexander Glazik og Anna Maria Ayad Ishak. (Foto: Jan-Erik Løken) ÆSJ: – Hvorfor kaster de fra seg hundebæsj i hundeposer, lurer Emil Jacob Huber og Markus Loga Gjerde fra 4. klasse på. (Foto: Jan-Erik Løken) RYDDET: Elevene hadde stort pågangsmot. (Foto: Jan-Erik Løken) TRAPP: I KIttelsbuktveien måtte de gå fra et stort teppe. (Foto: Jan-Erik Løken) Snekret: Elevene snekret med pater Sigurd Markussen. (Foto: Jan-Erik Løken) Grønne fingre: Elevene sådde nye planter. (Foto: Jan-Erik Løken) Satte sammen: Her monteres blomsterkasser. (Foto: Jan-Erik Løken) HOTELL: Her kan insektene bo. (Foto: Jan-Erik Løken) annonse

INNSENDT: Elevene tok pavens ønske om å ta vare på miljøet på alvor. Men de måtte rydde kortere strekning enn tenkt for det fløt av skrot. 07.05.2019 kl 15:31 (Oppdatert 15:31)

Fredag var det såkalt Laudato-si-dag på alle de fire katolske skolene i Norge. Det vil si i Arendal, Bergen, Bodø og Oslo. Laudato-si er navnet på et brev som pave Frans har skrevet hvor det legges vekt på miljøvern, bærekraftig utvikling, klimatiltak med mer.

Ulike oppdrag

Som en stor felles start på dagen var alle elevene ved St. Franciskus skole samlet til gudstjeneste i Trefoldighetskirken hvor p. Sigurd Markussen ledet en flott skolegudstjeneste. Tusen takk til organist Tim Blomberg for flott deltakelse.

Så bar det ut på forskjellige oppdrag for de ulike klassene denne dagen. Noen lagde vegetarisk mat, andre lagde ting med resirkulerbare materialer. Det var fotogruppe, en gruppe fra 10. klasse som hjalp 1.-klassinger, og mye annet.

Kortet ned ruta

Elevene i 3. og 4. klasse dro ut på jakt etter søppel. Planen var å komme seg helt opp til Biejordene, men det ble funnet så mye søppel før man kom så langt at det ble nødvendig å korte litt ned på ruta.

De flinke elevene fikk ryddet ganske grundig rundt Christian Anton Houens plass på Tyholmen, før de ryddet videre langs Sparebanken Sør og Kittelsbuktveien.

Særlig langs Kittelsbuktveien var det en del søppel, spesielt nede i skrenter og under steder som er vanskelig å komme til. Barna fikk med seg mye, men måtte reise fra et stort teppe og enkelte andre ting som lå slik til at de vanskelig kunne få det med seg. Det ble også tid til en deilig halvtime i sola med niste utenfor Gard.

Til slutt ble det ryddig rundt omsorgshjemmet i Plankemyra og rundt krysset ved Dampen.

Hundeposer

Hvorfor kaster de fra seg hundebæsj i hundeposer, lurer Emil Jacob Huber og Markus Loga Gjerde fra 4. klasse på mens de ryddet blant forsøpling i Anton Christian Houens plass utenfor Trefoldighetskirken.

