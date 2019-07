Dialog er ryddet fram igjen NÅ: Kunstverket Dialog av Gunnar Torvund kan igjen sees fra folk som står ved dagens legevakt – og andre. (Foto: Innsendt) FØR: Slik så det ut for noen dager siden. (Foto: Innsendt) annonse

Kunstverket var skjult, nå har sykehuset ryddet det fram igjen. 04.07.2019 kl 11:29 (Oppdatert 11:31)

Berit Grønning Nielsen, klinikkdirektør somatikk ved sykehuset i Arendal, har sendt bildet over og følgende gla´melding:

Klaget via Sideblikk

«Til Karl Ragnar Gjertsen, som i Agderposten nylig omtalte det vakre kunstverket som sykehuset i Arendal fikk i 2004:

Vi har sett hvor gjengrodd kunstverket har vært, og kan informere om at krattet nå er beskåret slik at kunstverket fremstår slik det skal.

Vi har også tatt høyde for at det må lages en plan om flytting av kunstverket til egnet sted når legevaktutbyggingen tar til. Flyttingen av kunstverket skal skje i samarbeid med kunstneren. Den flotte gaven til sykehuset er ikke glemt, og vi takker for påminnelse om å holde dialogen åpen.»

– Var det glemt?

Gjertsen sendte bildet under her for noen dager siden. Han skrev blant annet dette:

«Arendal trenger ny legevakt, og en fjellknaus ved sykehuset er utsett til tomt.

En vakker, tankevekkende skulptur som er laget for å stå nettopp der den står, i en liten hule i fjellet, ser ut til å være helt glemt.

Den er oversett av dem som har vært på befaring og glemt av saksbehandlerne.

Skulpturen er en gave fra Arendal og nabokommunene til sykehuset i 2004.

Jeg skal ikke spekulere på hvorfor, men sykehuset ser ut til å ha glemt gaven og den fine skulpturen.

Hva med en liten beskjæring av krattet?

Han laget den

For ordens skyld: Skulpturen er laget av Gunnar Torvund og heter Dialog.

Arendals fineste skulptur, etter min mening, og den forandrer seg etter årstid og belysning.»

