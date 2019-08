Dette skjedde i natt: Avslutter søket Avslutter søket: Mannen i 50-årene som havnet i Jølstravatnet etter et jordras tirsdag, er ikke funnet. (Foto: NTB SCANPIX) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natten til 3. august. 03.08.2019 kl 07:53

Børsfall etter Trump-trusler mot Kina

Børser verden over falt kraftig fredag som følge av president Donald Trumps trusler om ytterligere straffetoll på kinesiske produkter.

Nyheten om at etterspørselen etter amerikanske eksportprodukter hadde svekket seg, bidro til bekymring for at handelskrigen mellom USA og Kina kan ende i en ny global resesjon. Derfor flykter investorene fra aksjer og kjøper i stedet gull og statsobligasjoner.

Søket avsluttet i Jølstravatnet

Mannen i 50-årene som havnet i Jølstravatnet etter et jordras tirsdag, er ikke funnet. Organisert søk med miniubåt og mannskaper settes på pause til mandag.

Frivillige vil mest sannsynlig fortsette søket via båter gjennom helgen. Ifølge Bergens Tidendekan skredet ved Jølstravatnet ha tatt bilen til den antatt omkomne 50-åringen ned til 100 meters dyp.

NHO frykter at økte avgifter utløser økte lønnskrav

Arbeidsgiverforeningen Norsk Industri frykter at økte avgifter vil ramme vanlige arbeidsfolk og utløse økte lønnskrav. Nå ber forbundet regjeringen roe ned.

Direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier til Klassekampen at alt som reduserer ansattes kjøpekraft, må kompenseres gjennom lønnsøkninger. Nå oppfordrer han regjeringen til moderasjon når det gjelder å øke avgifter og redusere ulike skattefradrag for vanlige arbeidere.

Puerto Ricos guvernør går av

Puerto Ricos guvernør Ricardo Rosselló gikk som lovet av fredag etter massive protester og åpnet dermed for at Pedro Pierluisi tar over.

Pierluisi ble tatt i ed som midlertidig guvernør i en nedtonet seremoni, men det er uklart om utnevnelsen holder vann juridisk fordi øyas senat ikke har godkjent ham.

En død etter at skrent raste ned i California

En kvinne mistet livet og fire er skadd etter at en skrent raste ned ved en populær badestrand ved San Diego i California fredag.

Skrenten kollapset på ettermiddagen mens stranda var full av badende, surfere og folk som solte seg. To mennesker ble fløyet til sykehus i helikopter med alvorlig skader, mens to fikk lettere skader.