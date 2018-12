Dette har skjedd i natt: Tsunamivarsel og snøskred Varsel: Det er sendt ut tsunamivarsel for deler av Filippinene og Indonesia. (Foto: NTB Scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 29. desember. 29.12.2018 kl 08:04

NTB

Tsunamivarsel for Indonesia og Filippinene

Et kraftig jordskjelv med styrke 7,2 ble registrert lørdag ved Mindanao i Filippinene. Det er sendt ut tsunamivarsel for deler av Filippinene og Indonesia.

Det skal ikke være fare for flodbølge noe annet sted som følge av jordskjelvet.

Mann knivskadd i Oslo

En kvinne under 20 år er mistenkt for å ha påført en mann i 20-årene knivskader på Sinsen i Oslo natt til lørdag. Mannen ble lettere skadd.

– Vi har via vitneavhør fått noen navn. Vi søker nå etter en mistenkt kvinne under 20 år, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt.

Flere branner

Det har vært flere branner natt til lørdag. Blant annet står et bolighus i Bjugn i Trøndelag i full fyr. Ingen skal bo i huset, og det er ikke umiddelbar fare for spredning.

Det har også vært brann på et gatekjøkken i Tønsberg, hvor politiet har søkt etter en person som ble observert løpende fra stedet. I tillegg har det vært en brann i et bolighus i Vågå i Oppland. Heller ikke der var ingen hjemme. Ingen skal ha blitt skadd i brannene.

Brite krysset Antarktis

To dager etter at amerikanske Colin O'Brady ble første person til å krysse Antarktis uten hjelp, kom britiske Louis Rudd i mål.

O'Brady (33) og Rudd (49) la ut samtidig 3. november fra leiren Union Glacier og skulle knive om å bli først til å gå i mål ved Rossbarrieren, en tur på 1.500 kilometer. O'Brady nådde først fram til Sydpolen 12. desember, på den 40. dagen av ferden. Dagen etter nådde Rudd Sydpolen.

11 tatt i snøskred i Russland

11 personer er begravet under snøen etter flere skred i regionen Khabarovsk øst i Russland, ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS.

Det første skredet traff en stasjon som tilhører et gullgruvefirma, der én person var på vakt. En gruppe med redningsmannskaper på ti personer dro dit, så kom det et nytt skred som begravet dem under snøen.