Dette er vinnerne fra Kortfilmfestivalen i Grimstad Vant priser: Denne helgen hyllet filmmiljøet i Norge de beste kortfilmene som deltok på Kortfilmfestivalen i Grimstad. (Foto: Kortfilmfestivalen) KORTFILMFESTIVALEN - VINNERE: Gullstolen Musikkvideo CONNER YOUNGBLOOD - CHEYENNE Regi: Johannes Greve Muskat Hederlig omtale: SLUDGE - BLACKSMITH Regi: Kenneth Karlstad ________________________________________ Gullstolen Kort dokumentar EXCESS WILL SAVE US (Sverige) Regi: Morgane Dziurla-Petit Hederlig omtale 1: SWATTED Regi: Ismaël Joffroy Chandoutis (Frankrike) Hederlig omtale 2: UNTITLED (BURNED RUBBER ON ASPHALT, 2018) (Finland) Regi: Tinja Ruusuvuori ________________________________________ Gullstolen Internasjonal kortfilm BROTHERHOOD (Canada) Regi: Meryam Joobeur Hederlig omtale 1: ADALAMADRINA (Spania) Regi: Carlota Oms Hederlig omtale 2: JUST AGREE THEN (Scottland) Regi: Ross Hogg, Duncan Cowles ________________________________________ Gullstolen Norsk kortfilm SHE-PACK Regi: Fanny Ovesen Hederlig omtale DE HENSYNSLØSE (DOG EAT DOG) Regi: Rikke Gregersen ________________________________________ Terje Vigen-prisen FARSE (FARCE) Regi: Robin Jensen ________________________________________ Gnistprisen DE HENSYNSLØSE (DOG EAT DOG) Regi: Rikke Gregersen ________________________________________ Produsentprisen JAKT (HUNT) Produsent: Elisabeth Bergaust ________________________________________ Dramatikerprisen TIMEGLASSET SHE-PACK Manus: Maren Siverts Skolmen ________________________________________ Filmforbundets fagpris Lyddesigner Johannes Dekko, FARSE Hederlig omtale 1: Fotograf Martin Jørgensen Edelsteen, JAKT Hederlig omtale 2: Regissør Adam Kjær, PLASTHUD ________________________________________ Filmkritikerprisen SHE-PACK Regi: Fanny Ovesen ________________________________________ Aust-Agder Ungdomsjurypris NURSERY RHYMES (Australia) Regi: Tom Noakes annonse

16.06.2019

Matias Smørvik

Se faktaboksen for liste over vinnere og hederlige omtaler.

Mest spenning er det som oftest knyttet til prisen for beste kortfilm. Der seilet SHE-PACK til topps som ifølge juryen hadde en utrolig kontrollsans, dristige synspunkt rundt kjønnsroller og punkenergi.

Filmen tar for seg en bursdagsfeiring på en svømmehallsdisco, hvor underdogen Ronja utfordrer jentegjengens alfahunn til maktkamp. Leken eskalerer fort, og i maktberuselsen som følger mister Ronja og de andre jentene kontrollen.

Ekstensielle og politiske temaer

Prisen for beste kortfilm-dokumentar gikk til Morgane Dziurla-Petit og hennes film «Excess will save us». Med prisen fulgte en premie på 50.000 kroner. Av juryen blir filmen beskrevet som en presis og unik kommentar på dagens Europa.

– De fantastiske karakterene ser ut til å leke med tilskueren, og hver eneste bilde legger til noe viktig i historien. Til sammen er dette gjort med en klarhet som åpner en dør til det største eksistensielle og politiske dilemmaet i vår tid, skriver juryen i deres begrunnelse.

Finner opp Hijab-erstatning

For første gang i Kortfilmfestivalens historie fikk deltagere lov til å være med å avgjøre en pris, nærmere bestemt publikumsprisen. Her vant Kaveh Tehranis for hans iranske film «The Manchador».

I filmens omtale står det:

«Mina og Saeed lever et hektisk liv i den iranske hovedstaden Teheran. Men å være kvinne i Iran er ikke bare enkelt og Mina ser for seg en fremtid for familien utenlands. Hun har lyst til å flytte, men en dag finner Saeed opp et plagg som plasserer byrden for hijab der den hører hjemme – hos mennene hvis blikk kvinner må beskyttes fra.»

Juryen har bestått av Einar Guldvog Staalesen, Mads Halvorsen og Jon Selås.