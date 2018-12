Dette er årets mest populære Google-søk MYE GOOGLET: Venstres Trine Skei Grande, her med partifelle Abid Raja. (Foto: NTB scanpix) Dette søkte vi mest på: Søk VM Aviici Medaljeoversikt OL Ex on the beach Norgemore_vert Eurosport Playermore_vert Hva er...? Hva er pinse? Hva er acer?t Hva er klokka? Hva er blått kort i håndball? Hva er substantiv? Norske kvinner 1.Trine Skei Grande

2.Bahare Letnes

3.Nora Mørk

4.Ida Eide

5. Juliane Snekkestad Hvordan...? 1.Hvordan få tilbake gamle Snapchat

2.Hvordan se OL

3.Hvordan skrive søknad

4.Hvordan bli kvitt fluer

5.Hvordan bli kvitt bananfluer

Norske menn Per Sandberg Frank Løke Trond Giske Pushwagner Knut Arild Hareide

Oppskrifter Lammelår Aperol Spritz Foccacia Fårikål Hellstrøm B ssam

VM, Trine Skei Grande og den koreanske matretten bossam er blant temaene nordmenn har vært mest nysgjerrige på i 2018. 12.12.2018 kl 10:17 (Oppdatert 12:12)

Katrine Lia

Tlf: 952 90 216

Det skriver selskapet selv i en pressemelding:

Nå er det på tide å oppsummere året som har gått, og Google Norge har gjort et dypdykk i hva nordmenn har søkt ekstra mye på i 2018. Tallene er basert på hvilke søkeord som har økt mest i søkevolum sammenlignet med året før, altså hvilke personer, spørsmål og oppskrifter som har hatt et størst oppsving i år.

Opptatt av sport

Og en ting er helt tydelig med årets mest populære Google-søk i Norge: vi har vært fullstendig sportsgale! 2018 har vært et stort mesterskapsår, og vi nordmenn lurte spesielt på hvordan vi kunne se OL og - selvsagt - å studere medaljeoversikten, skriver Google i pressemeldingen.

«Googles mål er å organisere all informasjon i verden, og Google Søk gir mulighet til å innhente informasjon og undersøke alt fra politiske prosesser til dessertoppskrifter. Alt fra store nyhetshendelser som Acer til true crime-bølgen har påvirket årets liste, og vi kommer heller ikke utenom TV-fenomenet Ex on the beach Norge.

Og hvorfor har nordmenn vært så opptatt av å finne ut hvordan de blir kvitt fluer og bananfluer? Kan det være den spesielt varme sommeren?»

Ta en titt selv i faktaboksen