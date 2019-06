Det tok Arne 40 år. Denne morgenen fanget han Nattsvermeren

Dødninghode er funnet mange ganger over hele Norge, men individene må antas å være immigranter som har fløyet den lange veien fra middelhavslandene, hvor arten hører hjemme. Puppen ser ikke ut til å greie overvintringen i Norge, og vi har derfor ingen fast bestand av dødninghode.

Den fingertykke bakkroppen er okerfarget, med svarte tverringer og en blåsvart stripe langs ryggen. Dødninghode kan frembringe en knirkende lyd, sannsynligvis ved å støte luft opp gjennom svelget. Larven er grønn eller gråbrun, 12–15 cm og med et S-formet horn på bakkroppen

Europas største sommerfugl med inntil 13 cm vingespenn. Den har mørkebrune forvinger og okergule bakvinger. På den mørkebrune ryggen sitter en okergul tegning av form som et menneskekranium.

