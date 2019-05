Derfor elsker de pinup-kulturen: - Det er ikke kroppsformen som teller

Mot og humor: Med både mot og humor ønsker Eileen Ekaas, Tonje Marie Helgesen og Julia Pfahl og inspirere flere kvinner til å omfavne kroppen sin og mangfoldet av alle de kroppene som finnes. Under mottoet «Alle kvinner fortjener å elske seg selv for den de er» stiller de i helgen opp amcar-treffet på Hove for å delte i kåringen av «Miss Pinup Norway». ! (Foto: ARNE INGMAR EGGEN)