Denne uken legges 200 turer i postkassa UTSIKT: Hisåsen, en av Birkenes´ utsiktstopper. (Foto: Wenche Flaa Eieland, Birkenes kommune) TRADISJON: Naturens dag på Bjørnebo. (Foto: Friluftsrådet Sør.) VANDRING: Lokalhistorisk pinsedagsvandring i Risør. (Foto: Risør og Søndeled Historielag)

Denne uken kommer turkalenderen Naturlos i postkassa til alle husstander i Aust-Agder og i Nissedal. I tillegg legges den ut i kommunehus og turistkontor, samt på Friluftsrådet Sørs nettside.

Brosjyren inneholder over 200 arrangementer i Aust-Agder og Vest-Telemark.

For alle

Blant disse finnes et bredt og variert tilbud, blant annet barne- og familiearrangementer, seniorturer, trilleturer som passer for barnevogner, sykkelturer, padleturer, fiskearrangementer og turer tilrettelagt også for rullestolbrukere/funksjonshemmede og for blinde og svaksynte.

Disse turene er markert med egne symboler, slik at de skal være lette å finne i brosjyren.

I tillegg finnes rusleturer, toppturer og overnattingsturer, – så her bør være noe for enhver.

Båt og fjell

Du kan lese om hvor det er mulighet for å bli med på båttur i skjærgården.

Det blir turer både langs fylkets kystlinje og innland, i skog og hei, langs svaberg og på vei.

Det blir toppturer i ulike vanskelighetsgrader.

Fugleinteresserte kan få bli med på fugletitteturer og orreleik, nyttevekstinteresserte kan lære om sopp, spiselige blomster og planter og fiskeinteresserte kan finne arrangementer med fiskemuligheter.

O-poster

Turorienteringene «Skaulofferen» i Grimstad og «Stifinner’n» i Arendal vil henge ute fra april til september. Aust-Agder Turistforening har bidratt med et rikt og bredt turtilbud fra sitt program som de har åpnet for alle, – man må ikke være medlem for å være velkommen til å delta ved noen av disse arrangementene.

Flere av arrangementene har i tillegg til naturopplevelser både historiske og kulturelle opplevelser. Blant annet er her gruveturer for geologiinteresserte, turer ved jernverk, turer langs historiske ferdselsveier og -stier og både ved krigsminner og fortidsminner.

60 lokale lag og foreninger er involvert i arrangementer i brosjyren.

- Ta kontakt

Friluftsrådet har bestilt og betalt for fulldistribusjon av brosjyren til alle husstander i Aust-Agder og Nissedal.

Husstander som ikke mottar brosjyren må gi beskjed slik at vi kan kontakte distributør og få dem til å rette opp i feilen.

Vi ønsker både nye og erfarne turgåere velkommen til en ny sesong med naturlosarrangementer, og håper mange innbyggere kan finne noe som er av interesse i turkalenderen.

Innsendt av Vibeke Svantesen, rådgiver i Friluftsrådet Sør