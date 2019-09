Den savnede turgåeren funnet død annonse

Den danske turgåeren Torben Liliegaard (66), som ble meldt savnet på tur i Setesdal i august, er funnet død i teltet sitt. 07.09.2019 kl 19:10 (Oppdatert 19:29)

Politiet melder at den savnede danske turgåeren Torben Liliegaard ble funnet død i teltet sitt litt nord for Raudvatnet i Valle lørdag ettermiddag.

Han ble funnet av et politihelikopter som søkte i området sammen med fly fra Norsk Aeroklubb.

Reiste alene

De pårørende er varslet, opplyser politiets operasjonssentral på Twitter.

Raudvatnet ligger i Finndalen i Valle kommune, på grensa mot Telemark.

Torben Liliegreen skal 17. juli ha reist alene til Norge for å vandre i Setesdal. Han hadde planlagt hjemreise 8. august.

Eksakt hvor han skulle gå var ikke kjent, men politiet opplyste tidligere at han trolig skulle gå sørover mot Kristiansand.

Savnet 13. august

Liliegaard ble meldt savnet den 13. august, og ble etterlyst av norsk og dansk politi.

66-åringen hadde med seg telt og frysetørret mat for å kunne overnatte på fjellet, og har tidligere benyttet seg av DNTs hytter.

Politiet opplyste i august at siste aktivitet på Liliegaards mobiltelefon var registrert i Norge den 17. juli klokken 12:01, samme dag som han dro til Norge.

Ifølge savnetmeldingen har han sannsynligvis tatt buss fra Kristiansand klokken 16.15, og gått av på Berdalsbru i Bykle, skrev Agderposten 4. september.