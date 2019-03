Dårlig vær sikret Arendals-fiskere pallplass i skreifiske-VM

VM i Skreifiske ble arrangert for første gang i 1991. VM i skreifiske blir arrangert i slutten av mars og konkurransen går over to dager.

Beregninger anslår at mellom 5- og 6000 personer kommer til Svolvær de to dagene arrangementet pågår, bare rundt 500-600 av disse er deltakere. Widerøe stiller med ekstra fly hele uken i forveien, og alt av hoteller, restauranter, utesteder og caféer fylles opp. Det anslås at det omsettes rundt 25-30 millioner kroner i Svolvær under VM i skreifiske.