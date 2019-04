Brukte Porschen som rambukk mot politiet - og stakk av. Slipper med samfunnsstraff KJØRTE FRA BILSKILTET: Hjulsporene viser Porschens videre ferd opp Vestølveien. Igjen ligger det ene bilskiltet. (Foto: Tipser) SKADER: Porschen ble tauet inn av bilberger. (Foto: Frank Johannessen) annonse

64-åringen som forårsaket en stor politijakt i Gjerstad i fjor sommer er dømt til 45 timers samfunnsstraff. 03.04.2019 kl 15:54 (Oppdatert 16:50)

Den 64 år gamle uføretrygdede mannen fra Stavanger er i Aust-Agder tingrett dømt til 45 timers samfunnsstraff for en lang rekke lovbrudd i Gjerstad den 9. juli 2018.

Krasjet inn i politiet

Det var ved 21.45-tiden mandag 9. juli i fjor sommer at politiet forsøkte å stanse en Porsche under kontroll på E18 i Gjerstad.

Men Porschen nektet å stoppe, satte opp farten og forsøkte å stikke fra stedet. Under flukten var den eldre luksusbilen nære ved å krasje inn i en Volvo SUV.

Ferden gikk fra E18 og inn mot Gjerstad. Her observerte naboer at den ville verden eskalerte ytterligere:

– Porschen stoppet bak noen busker nedenfor oss. Bak stoppet politibilen. Og så ga sjåføren i Porschen full gass bakover, sa vitnet til Agderposten i fjor sommer.

Ifølge dommen rygget 64-åringen Porschen tre ganger inn i politibilen.

- Slet med livet

Mannen var tiltalt for både fyllekjøring, kjøring uten førerkort, for ikke å ha stanset for politiet og for vold mot offentlig tjenestemann. I Aust-Agder tingrett erkjente rogalendingen skyld for alle tiltalepunktene.

I retten forklarte han at han var inne i en dårlig periode i livet sitt.

"På grunn av ettervirkninger etter alvorlig kreftsykdom, kombinert med psykiske problemer og alkoholproblemer. Tiltalte bekreftet i denne forbindelse at han kjørte familiens Porsche far Stavanger til Gjerstad, og at han inntok noe whisky både før kjøreturen og underveis" heter det i dommen.

Hadde ikke lappen

64-åringen kjørte ikke bare i fylla, men også uten lappen, etter at han var fradømt retten til å kjøre bil for alltid i Stavanger tingrett i mai 2017.

Han erkjente i Aust-Agder tingrett at han - med forsett - hadde kjørt inn i politibilen ved flere anledninger for å unngå pågripelse.

– Jeg er forferdelig lei meg for hvordan dette gikk utover tjenestemennene som satt i politibilen, forklarte 64-åringen i retten.

Samfunnsstraff og bot

Til tross for den alvorlige tiltalen slipper 64-åringen med 45 timers samfunnsstraff - og 10.000 kroner i bot.

Aust-Agder tingrett viser til at rogalendingen er straffedømt tre ganger tidligere og har gjennomført promilleprogram.

- De nye straffbare forhold er begått sent i prøvetiden, og de skyldtes en spesiell foranledning knyttet til tiltaltes daværende helsetilstand, skriver tingrettsdommer Øyvind Strand.

Formildende

Retten finner det formildende at 64-åringen er under behandling for sine alkoholproblemer og sine psykiske problemer.

- Den klare hovedregel ved vold og trusler mot politiet er at det skal reageres med ubetinget fengselstraff (...). Retten finner imidlertid, i likhet med aktor og forsvarer, at det er forsvarlig og korrekt å idømme samfunnsstraff i denne saken, heter det i dommen.

Det understrekes at promillen var på under 0,5 og at rogalendingen har tilstått.

Reagerer på straffen

Lensmann Odd Holum i Risør sier til Aust-Agder Blad at han reagerer på dommen. Han understreker at han ikke har lest dommen i sin helhet, men er likevel tydelig på at han synes dommen er for mild.

– Jeg synes det høres ut som at han slipper forferdelig billig unna. Det var ikke ubetydelig fare han utsatte både politiet og andre som ferdes langs veien, sier Holum til lokalavisen.